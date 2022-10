Rareș Bogdan amenință cu provocarea unei crize alimentare dacă România nu intră în Spațiul Schengen: „Nu vă bateți joc încă o dată!”

Europarlamentarul Rareș Bogdan a susținut în timpul dezbaterii din Parlamentul European că, de 11 ani, două țări europene blochează aderarea la Spațiul Schengen a României. În același timp, politicianul PNL a susținut că este vorba despre două state pe care țara noastră le tratează cu respect. Sunt state care au afaceri în România și dețin o bună parte din sistemul bancar și de asigurări. Țara noastră și-a tratat, mereu, partenerii cu respect, a spus Rareș Bogdan.

De 11 ani, 2 țări europene pe care românii le tratează cu respect, îi umilesc sistematic, blocând aderarea la Schengen. Și asta deși companiile lor au afaceri uriașe în România și dețin o bună parte din sistemul bancar și de asigurări. Mereu, România și-a tratat partenerii cu respect.

Ce trebuie să mai facem pentru a fi tratați de la egal la egal și respectați de toți membrii UE? Să provocam o criză alimentară la nivel european? Să blocăm la graniță trenurile și sutele de camioane cu cereale, care traversează zilnic România pentru a ajunge pe piețele occidentale, în Olanda, Belgia, Franța, Austria, Germania, Italia?

Nu ne obligați să jucăm și noi dur! Am fost mult prea eleganți și tăcuți până acum. Nu suntem mai puțin europeni decât cei Vest. Nu-i trimiteți pe alegătorii români către populiști si eurosceptici.

Blocarea României in afara Schengen este o nedreptate față de un popor profund european. Acum 500 de ani, un român a fost primul european care l-a înfrânt si blocat pe cuceritorul Constantinopolului, Mehmet al 2-lea. Se numea Iancu de Hunedoara. În onoarea lui, și astăzi, toate bisericile catolice din lume trag clopotele la ora 12. Vă avertizez că, acum, Mehmet al 2-lea se numește Putin. A atacat Ucraina cu tancurile, dar a atacat și eurosistemul. Are două arme: minciuna și politicieni cărora le oferă sprijin. Are oameni care deja le spun românilor că eurosistemul i-a abandonat.

Pentru a anula orice demers antieuropean și pentru a anula discursul eurosceptic in interiorul granitelor României, țara mea trebuie să fie obligatoriu in Schengen! Nu vă bateți joc incă o dată de România. Ajunge!”, a spus Rareș Bogdan în Parlamentul European.