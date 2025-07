Social Pericol major în Harghita. Salina Praid, aproape de prăbușire







Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a tras un semnal de alarmă privind starea gravă a Salinei Praid, afirmând că prăbușirea tavanului este iminentă. În timpul unei vizite oficiale la Praid, alături de ministrul Economiei, Radu Miruță, o parte din plafonul salinei s-a surpat chiar sub ochii demnitarilor.

Situație critică la Praid

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, semnalează o gravă lipsă de responsabilitate din partea instituțiilor statului, acuzând că, în timp, acestea au evitat să își asume răspunderea și au tratat cu indiferență pericolul iminent de la Salina Praid. Potrivit acesteia, avertismentele au fost ignorate, iar măsurile necesare au fost amânate sistematic, ajungându-se într-o situație în care riscurile nu mai pot fi ținute sub control.

Ministrul a amintit și de declarațiile anterioare ale conducerii Salrom, compania de stat aflată în subordinea Ministerului Economiei, care administra salina. Compania care administrează Salina Praid a pus inundațiile din 2022 pe seama castorilor, susținând că aceștia ar fi doborât copacii din zonă. Ministrul Mediului a respins această justificare, subliniind că evidențiază neglijența celor responsabili de situație.

La un pas de prăbușire

Ea avertizează că, în lipsa unor măsuri urgente, Salina Praid riscă să devină scena unui dezastru major, iar autoritățile trebuie să intervină imediat pentru a limita consecințele.

„Din toate discuţiile pe care le-am avut cu experţii, mai degrabă nu este o întrebare dacă se va prăbuşi tavanul, ci când şi cât de rapid. Noi am fost pe teren, împreună cu ministrul Economiei, Radu Miruţă, şi am văzut exact în ziua în care am mers noi acolo că s-a prăbuşit o parte din tavan”, a spus Diana Buzoianu, la Prima TV.

Potrivit ministrului, intervenția trebuia făcută mult mai devreme, subliniind că în februarie 2023 mina fusese deja grav inundată, iar șase luni mai târziu, în planul de management al riscului propus de Apele Române, riscul de inundație era considerat doar moderat, deși inundația majoră deja avusese loc.

Buzoianu a criticat atât Apele Române, cât și alte autorități implicate, precum Salrom (compania care administrează Salina Praid), Conversmin (responsabilă de conservarea minelor) și Agenția Națională de Reglementare în domeniul Minier (ANRM), acuzându-le că au amânat intervenția până la producerea dezastrului.

În prezent, a explicat ministrul, se depun eforturi urgente pentru a asigura alimentarea cu apă potabilă în zona Târnăveni, pe termen scurt.

„Cumva s-a pasat vina până când s-a ajuns la castori şi castorii n-au mai putut să zică că ”Nu e vina noastră”. Dar, pe scurt, acolo ar fi trebuit să intervină de foarte mult timp. În 2023, în februarie, deja mina fusese inundată major”, a arătat Diana Buzoianu.

Salina Praid nu mai poate fi salvată

În urmă cu o lună, directorul de investiții al Salrom, Nicolae Șoltuz, a declarat în fața Parlamentului că inundațiile de la Salina Praid din 2022 au fost cauzate de lipsa decolmatării albiei râului, iar blocajele apelor au fost agravate de copaci doborâți de castori.

În contextul amenințării unui potențial dezastru ecologic, ministrul Mediului a fost întrebat dacă guvernul ia în considerare reconstruirea măcar a minei turistice, în cazul în care actuala structură se va prăbuși.

„Din perspectiva noastră, pe noi ne interesează, în primul rând, să nu existe un dezastru ecologic. În al doilea rând, să existe apă potabilă pentru oamenii din zonă”, a afirmat el.

Explicația ministrului Economiei

Ministrul Economiei, Radu Miruță, responsabil de compania de stat Salrom care administrează Salina Praid, a declarat că autoritățile statului nu au luat măsurile necesare pentru a preveni dezastrul.

El a explicat că, deși au fost alocați 36 de milioane de lei pentru construirea unui ocolitor (bypass) al pârâului, curgerea apei a continuat să erodeze albia, care este formată din sare. Apa a subțiat stratul de sare de deasupra unei goluri subterane, iar aceasta infiltrație a fost previzibilă, dat fiind faptul că salina se află în interiorul unui munte.

Miruță a criticat măsurile luate anul trecut, considerând că ocolirea apei a fost realizată incorect, la o altitudine mai mare decât nivelul apei, ceea ce a permis ca apa să pătrundă doar în condiții de debit foarte mare.

Risc major

Întrebat despre riscul prăbușirii minei de la Praid, ministrul a recunoscut că este posibil ca aceasta să se transforme într-un lac.

În paralel, Radu Miruță a făcut publică o factură care arată că, în timp ce autoritățile încercau să gestioneze criza de la Salina Praid, conducerea Salrom a organizat o petrecere de peste 12.000 de euro, plătită din fonduri publice. Ca urmare, ministrul Economiei a anunțat demararea procedurii de demitere a conducerii companiei.