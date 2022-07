Pere Daea declară război preparatelor pe bază de gândaci. Ce mănâncă ministrul în fiecare zi

Noul ministru al Agriculturii, Petre Daea, nici nu vrea să audă de mâncarea preparată din insecte. Daea e de părere că nimeni nu îi poate obliga pe români să înlocuiască mâncarea tradițională cu meniuri preparate din lăcuste sau gândaci.

Petre Daea: „Lucrurile acestea vin împotriva firii”

Petre Daea și-a exprimat părerea fără ocolișuri despre mâncarea preparată din insecte. El a susținut că: „Eu, de regula, ca inginer agronom, combat gândacii, nu-i mănânc. Lucrurile acestea nu țin, pentru că vin împotriva firii. Întrebați pe oricine. Noi nu trebuie să ne abatem de la drumul cunoscut, pentru ca am constatat că atunci când o facem greșim.”

Ministrul nu a fost convins nici de argumentul că insectele reprezintă o proteină nouă. Și în acest caz, el a explicat cum vede situația: „Eu le-am spus că lăcustele trăiesc tot pe pământ, ele mănâncă vegetație. Adică nu reprezintă o sursa sigură. Nu are rost să mai discutăm. Haideți să ne ducem la mămăliga noastră, pentru că o vedem afectată pe câmp, aceasta este îngrijorarea ministrului”.

Meniul zilnic al lui Petre Daea

Daea a dezvăluit ce mănâncă el în fiecare zi. „În primul rând, ce apuc. Zilnic, mănânc din sufertașul făcut de acasă. Îl iau cu mine în fiecare dimineață. La ora 6:30 intru în birou, îl introduc în frigider și mănânc când am timp. Mănânc carne destul de mult. Mănânc produsele pe care le fac acasă, în familie, de la țărani.

În plus, Daea a dezvăluit și cum au fost anii săi de muncă în domeniul agriculturii. „Am mâncat și pe roata tractorului. Asta e viața. Am bântuit câmpurile. În 52 de ani pe carte de munca, am de fapt 100 de ani de muncă, pentru ca niciodată nu am muncit 8 ore pe zi”, a spus Daea la România TV.

Seceta face ravagii pe terenurile agricole

În mai multe zone ale țării fermierii se plâng că seceta le-a distrus culturile. Cu toate acestea, Petre Daea îi asigură pe români că nu vor fi probleme cu hrana în țara noastră.

„În anumite zone ale țării, culturile sunt compromise. Cu toate astea, rezerva de stat e sigura, nu sunt probleme în Romania cu rezervele de hrană. Nu sunt probleme cu producția. Ne asigurăm necesarul de hrană în Romania și în aceste condiții grele. Astăzi am introdus acte normative care să vină ăn sprijinul fermierilor”, a mai spus ministrul Agriculturii.