Pentru Revelion, Dan Negru a filmat pentru două televiziuni din România. Antena 1 și… Bombă în media

Celebrul prezentator de televiziune a dezvăluit că a filmat și pentru un program de Revelion realizat de TVR. Practic, va fi al 23-lea Revelion pentru cel care este absolvent al Facultății de Drept și al Facultății de Jurnalism, dar și doctorand al Universității de Vest din Timișoara.

Supranumit „Regele audiențelor” datorită numărului mare de telespectatori care i-au urmărit emisiunile de-a lungul anilor, Dan Negru va prezenta la Antena 1 Revelionul cu numărul 22. La TVR va fi Revelionul cu numărul 23, conform jurnaliștilor de la cancan.ro, care au realizat recent un interviu cu acesta.

Astfel, fanii veteranului de pe micile ecrane au aflat cum își petrece noaptea de Anul Nou. Răspunsurile oferite sunt surprinzătoare pentru cineva care s-a impus în memoria publicului și datorită programelor de Revelion.

Dan Negru a bifat ediția de Revelion cu numărul 23

„În urmă cu mai bine de două săptămâni, cancan.ro difuza imagini exclusive cu vedetele festivității de la “cumpăna dintre ani”, printre care se numără exponenții mai multor generații: Selly, Dorian Popa sau Gheorghe Zamfir, cel din urmă reprezentând motivul pentru care Dan Negru a dat curs realizării Revelionului cu numărul 23, așa cum o declară, asta pentru că prezentatorul TV mai are o ediție filmată și pentru cei de la TVR, pe lângă cele filmate la Antena 1″, arată sursa citată.

În ceea ce privește motivația pe care o mai are Dan Negru 50 de ani, lucrurile sunt clare. Momentul renunțării la programul de Revelion nu este departe. „Motorul care m-a convins anul ăsta: am vrut să îi țin neapărat ziua de naștere lui Gheorghe Zamfir, împlinește 80 de ani și am vrut să fac un moment special în Revelionul ăsta.

Sfatul său? Mai bine nu vă uitați la Revelion

Ăsta e al 22-lea an în care fac Revelioane… Al 23-lea, chiar! Primul a fost 1998-1999! De vreo trei ani am vrut să pun frână Revelioanelor. Am zis: «Bă, nu mai fac!» După 23 de ani te mai plictisești uneori. Uneori stau și mă uit la televizor. Uneori mă mai uit și la mine, le știu (n.r. – «materialele»), că le văd înainte, le văd pe la montaj, mă mai uit pe la alții…

Știi ce contează? Nu unde și în ce loc, contează cu cine! (…) Dar eu îi sfătuiesc pe oamenii care se uită la tine acum: «Nu vă uitați la televizor în noaptea de Revelion!» Nu există prostie mai mare pe Pământul ăsta decât să stai să te uiti la un televizor în noaptea de Revelion!

Bucurați-vă de prieteni, de familie, de ăia din jur, atât de puține Revelioane avem de trăit împreună, că TREBUIE SĂ FII MARE PROST SĂ TE UIȚI LA NEGRU!”, a mai spus Dan Negru pentru cancan.ro.