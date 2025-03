Politica Victor Ponta, enervat de comunicatul Serviciului de Informații Externe al Rusiei. Nu are ce să caute în treburile României







Victor Ponta a comentat și el comunicatul fără precedent, emis, marți de Serviciul de Informații Externe al Rusiei. În care se vorbește despre o așa-zis nedreptate ce i s-a făcut lui Călin Georgescu, candidat la președinția României. Ponta a postat un mesaj pe contul de Facebook și a vorbit despre anomalia produsă de comunicat.

Victor Ponta, mesaj după comunicatul SVR

Politicianul a atras atenția că niciun factor extern nu are dreptul să se amestece în treburile interne ale țării noastre.

„Serviciul Rus de Informații Externe NU ARE CE SA CAUTE IN TREBURILE ROMANIEI; sunt convins ca orice intervenție a acestora in Tara noastra este impotriva intereselor noastre suverane; nu avem nevoie de Rusia sa indreptam lucrurile gresite de la noi - nu am uitat si nu uitam cat de nociva a fost intotdeauna interventia Rusiei in Tara noastra! Romania nu trebuie sa accepte sa fie folosita in “jocurile” la nivel internațional; nici de Rusia nici de nicio alta tara!”, a scris fostul premier.

„Eu am suferit mult din cauza abuzurilor unor procurori romani - dar nu am cerut niciodata sprijin din alta tara ; eu cred ca toti candidatii ( inclusiv Calin Georgescu) trebuie sa fie lasati sa candideze dar fara presiuni din alte tari ( nici pentru nici contra cuiva); eu cred ca procurorii trebuie sa isi faca datoria conform legii si am incredere ca judecatorii ii vor cenzura daca gresesc ( cum s-a intamplat in cazul meu) ; cred ca dosarele politice facute de Kovesi si acolitii sai au fost oprite de judecatorii romani , chiar daca Kovesi avea si are inca sprijinul complice si rusinos al conducerii UE ! Eu vreau sa fim cu adevarat suverani - fata de toate tarile si organizatiile din lume dar, mai ales, fata de Rusia cu care avem atatea experiențe istorice tragice! Aatept ca Presedintele Interimar sa aiba chiar azi o pozitie ferma - de adevarat reprezentant al Romaniei! Trebuie SA PUNEM ROMANIA PE PRIMUL LOC!”, a mai spus Ponta.

Reacția premierului Marcel Ciolacu

Și premierul Marcel Ciolacu a reacționat după ce a văzut comunicatul rușilor. „Faptul că un serviciu secret al Rusiei se poziționează față de decizii ale autorităților române este de netolerat! Rusia nu poate transmite autorităților române pe cine să ancheteze și pe cine nu. Rusia nu poate dicta pe cine să aleagă românii și pe cine nu. Rusia nu poate fi un model de bune practici de democrație. Rusia este o țară în care opozanții politici sunt torturați, aruncați în închisori sau omorâți. Pe scurt: în Rusia, drepturile omului și democrația sunt o glumă proastă! Dincolo de retorica politică, românii au ocazia să înțeleagă în mod direct cine sunt forțele care încearcă să submineze parcursul european și euro-atlantic al României”.