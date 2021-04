Ion Ţiriac vs. pandemia de coronavirus. A câştigat sau a pierdut bani în ultimul an? În interviul realizat de Alessandra Stoicescu, omul de afaceri a oferit un singur exemplu când a fost întrebat dacă a câştigat sau a pierdut bani în pandemie.

În prim-plan a apărut turneul ATP de la Madrid, care de când a fost cumpărat de miliardar, a adunat la start elita tenisului mondial.

„Noi, în Europa, am rămas cu 25, 30 de ani în urmă la cercetare sau invenţie. Mie nu îmi place, dar dacă această lumea care s-a transformat în IT… Copilaşul la un an dă cu degetul pe tabletă să nu plângă şi pe urmă venim să vedem de ce nu ştie să alerge…

Într-un viitor, viaţa o să se schimbe şi treaba asta (n.r. – pandemia de coronavirus) ne învaţă să trăim mai simplu în viitorul care va fi, cu inteligenţă artificială, care ne va lovi rău…

Eu, personal, am pierdut foarte mulţi bani cu sportul. Şi în special cu turneul de la Madrid, pe care nu l-am jucat. Turneul e undeva la 40 milioane de euro, costuri. Am ajuns să dau 22 milioane numai premii la un turneu care nu e Grand Slam.

În rest, anul trecut, în România s-au vândut mai multe maşini ca în 2019. Am pierdut bani… Am muncit doi ani la acele grădiniţe olimpice. S-a schimbat guvernul şi s-a uitat de acele grădiniţe.

Din 1990 încoace, toate aceste guverne ne-au dus într-un genocid împotriva tineretului român. În ceea ce priveşte Ministerul Tineretului şi Sportului, eu uit. Nu ştiu de ce există. Ai buget de 0,01…

Tot bugetul federaţiilor din România este sub 20 milioane de euro. De ce mai există atâţia angajaţi în ministere? Marea majoritate a banilor din federaţii intră în salarii.

(…) În 30 şi ceva de ani, n-am avut nicio problemă. Nu am făcut niciun negoţ cu guvernul, cu niciunul dintre ele. Oricând am auzit în cercurile acestea despre bani pe sub masă, am spus mereu că nu ai cum. În momentele de azi este utopic să e gândeşti că cineva poate să scape dacă o ia pe căi greşite. Nu, să vină unul care să-mi arate că i-am dat doi lei pentru o favoarea a mea, îl mănânc”

