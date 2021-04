Previziunile lui Ion Ţiriac după pandemia de coronavirus: A schimbat societatea mondială. În interviul realizat de Alessandra Stoicescu, celebrul om de afaceri a avertizat că pandemia de coronavirus a adus o mare schimbare la nivel global.

„Eu am avut boala (n.r. – Covid-19). Am fost în SUA la fiică-mea şi de acolo am luat-o, dar am trecut cu bine peste ea, mulţumesc lui Dumnezeu.

Nu avem nimic de aşteptat mai bine. Ştim că prea discplinaţi nu suntem. Şi atunci avem aceste situaţii cu 6, 7 la mie şi mai avem şi aceste răscoale. Că nu porţi mască, asta nu e nimic, dar să n-ai puţină disciplină…

Nu e Guvernul României singurul care nu comunică. Sunt şi medicii, sunt şi oamenii de ştiinţă. La noi nu e Biden care făcut aşa şi a tipărit 500 de miliarde… E adevărat că am primit ceva de la Uniunea Europeană.

Consecinţele economice la treaba asta o să fie dezastruoase şi vom suferi toţi. Nu ştim că comunicăm cu masele. Noi n-am ajuns la apogeul pandemiei. Nu noi, ci ca umanitate… Câteva milioane la miliardele de azi… Nu se întâmplă nimic.

Această boală a schimbat societatea mondială, pentru că o parte dintre cei care stau acasă, nu se mai întorc, pentru că şi cei care dau de lucru şi-au dat seama că este mai ieftin ca ei să stea acasă. O parte nu dintre ei nu vor mai avea unde să se întoarcă.

Previziunile lui Ion Ţiriac după pandemia de coronavirus

Sunt mii şi zecii de mii de companii mititele care sunt falite. Vă rog să vă gândiţi, să vedem unde mergem, pentru că altfel ar fi păcat.

Astăzi trebuie să respectăm absolut tot ceea ce ni se pune în faţă. Chiar dacă este exagerat. Uitaţi Spania, unde au fost cifre incredibile. Vine Paştele. Mă îngrozeşte. O să fie alte două milioane de români care vin acasă să-şi vadă familiile. Ce se întâmplă dacă ajungem la 10 la mie şi se închide ţara? Sigur, nu se ajunge la această situaţie, dar trebuie s-o vizionăm.

Nu am avut îndoieli asupra vaccinului. Am făcut Pfizer aici, pentru că nu am avut timpul necesar să-l fac pe cel rusesc, care mi s-a pus la dispoziţie în urmă cu 4, 5 luni. În decembrie am luat boala. N-am putut să-l fac nici pe cel chinezesc.

Că sunt doi, trei care au reacţii negativ, da, dar atât timp cât sunt doar doi, trei… Să vedem dacă sunt bani pentru câţi vor dori să se vaccineze. Sigur că trebuie compensaţi oamenii ăştia, cu tot ce se opreşte”, a declarat Ion Ţiriac.