Un bărbat din SUA, Los Angeles, a petrecut primele 100 de zile din 2021 închis într-o cameră, transmițând live 24/7. Acesta a spus că este dispus să rămână acolo pentru aproximativ cinci ani dacă primește câte un milion de dolari pentru fiecare an pe care îl petrece închis în spațiul respectiv.

În prima zi a anului curent, Tim C Inzana, un artist în vârstă de 34 de ani, s-a închis într-o cameră, și nu are intenția de a părăsi prea curând spațiul respectiv. Prin gestul său, pe care mulți îl consider de-a dreptul nebunesc, artistul vrea să creeze o nouă formă de artă. În acest moment, el difuzează filmarea gratuit pe Twitch, dar intenționează să găsească oameni dispuși să achite cinci milioane de dolari pentru cei cinci ani pe care el i-ar petrece complet izolat de lume.

„Opera de artă sunt chiar eu”, a spus Inzana, pentru revista Insider. „Sincer, nu știu exact ce fac. Sunt anumite părți din mine, Doar îmi urmez intuiția și îmi doresc ca lumea să se transforme într-un loc mai bun”, a mai spus acesta.

Ce se întâmplă în timpul pe care artistul îl petrece închis? Ei bine, în timpul zilei, artistul din Los Angeles fie stă în fața computerului său, făcând sesiuni de întrebări și răspunsuri cu telespectatorii săi, mâncând, meditând sau lucrând la diverse opere de artă. Noaptea, îl puteți privi dormind, scrie odditycentral.com.

Tim C Inzana susține că a petrecut luni bune pentru a pune totul la punct. De asemenea, acesta a declarat că s-a consultat cu familia și prietenii săi înainte de a pune în practică planul neobișnuit. Chiar și logodnica lui a fost de acord cu ideea sa. Aceasta îl sprijină cumpărându-I alimente pe care i le lasă pe pervazul ferestrei.

În cazul în care nu găsește suficienți oameni pentru a investi milioane de dolari pentru a-l ține izolat timp de 5 ani, Inzana are o opțiune mai accesibilă: dacă obține 7.000 de abonați pe Twitch, el este dispus să mențină fluxul disponibil public timp de până la 5 ani, atâta timp cât numărul de abonați nu scade sub 7,000. Până acum, el are 102 abonați.