Pe ce sume cântă Maria Cârneci. Își cumpără o garsonieră din trei cântări

Îndrăgita cântăreața Maria Cârneci nu se ascunde după deget atunci când vine vorba despre bani. Vedeta a dezvăluit care sunt sumele pentru care cânta de-obicei. De asemenea cântăreața a explicat și cine sunt cei care sunt cei mai darnici petrecăreți atunci când vine vorba despre nunți.

„Nu am cum să dau o sumă. Am luat și mai mult, și mai puțin de 10.000 de euro. Nu asta e suma pe care eu cânt, însă oamenii fiind mulțumiți… 20.000 de euro nu am luat. Oamenilor le-a plăcut, m-au cinstit, am mai făcut și o dedicație. Socrii sunt cu banii la nunți. Nu contează dacă îți dă 50 de lei – 100 de lei. Oamenii dau dedicații pentru miri, se bucură pentru ei”, a explicat cântăreața de muzică populară pentru o emisiune televizată.

Pierderea soțului a făcut-o să se retragă un timp de pe scenă

Vedeta a revenit în spațiul public după ce în 2019 a luat o pauză din pricina unei tragedii. Atunci a murit soțul ei, Romulus Petrescu, cel care i-a stat alături în ultimii 40 de ani. Maria Cârneci a suferit enorm din această pricina. ”E foarte greu, că aproape 40 de ani să mergi cu cineva și nu întotdeauna pe roze, dintr-odată nu mai e, e greu. Încerc de dragul nepoțelelor și de dragul lui să fac tot ce pot.

Noi vorbeam mereu ca între prieteni, el era un om foarte educat și în banca lui, un om care nu știu dacă mi-e dat să mai întâlnesc”, explica artista la momentul respectiv. Romulus Petrescu a fost director de hotel. Era un om căruia îi plăcea să se documenteze, să nu vorbească fără noimă, era retras și controlat, după cum spunea artista.

De altfel Maria Cârneci povestea că el era cel care o mai tempera având în vedere că ea întotdeauna a avut o fire mai vulcanică.