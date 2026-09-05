Patinatoarea Kamila Valieva nu mai poate concura ca sportiv neutru

Patinatoarea rusă Kamila Valieva a rămas fără statutul de sportiv neutru care i-ar fi permis să participe din nou la competiții internaționale, potrivit unei persoane familiarizate cu situația. Măsura ar avea legătură cu regulile impuse sportivilor ruși și belaruși privind susținerea publică a războiului din Ucraina, potrivit Associated Press

Kamila Valieva primise inițial dreptul de a concura în regim neutru, în baza regulilor introduse de Uniunea Internațională de Patinaj pentru actualul sezon, relatează Associated Press.

Regulamentul pornește de la ideea că sportivii din Rusia și Belarus pot fi considerați eligibili, cu excepția cazurilor în care se constată că intră sub incidența unuia dintre criteriile de excludere.

În cazul Valievei, statutul ar fi fost retras ulterior, după ce au apărut preocupări privind o posibilă încălcare a criteriului referitor la susținerea războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

O decizie similară ar fi fost luată și în cazul patinatorului rus Mark Kondratiuk, coleg cu Valieva în echipa care a participat la Jocurile Olimpice de iarnă de la Beijing din 2022.

Uniunea Internațională de Patinaj i-a exclus pe sportivii din Rusia și Belarus din competițiile sale în 2022, după invazia rusă în Ucraina. Ulterior, organizația a permis revenirea unui număr limitat de sportivi sub statut neutru.

Pentru actualul sezon, limitele privind numărul locurilor disponibile sportivilor neutri au fost eliminate, însă participarea rămâne condiționată de respectarea unor criterii stricte.

Regulile permit respingerea sportivilor care fac parte din structuri militare sau de securitate, care au participat la operațiuni militare împotriva Ucrainei sau care au susținut „activ și public” războiul începând din 2022.

ISU ar urma să se pronunțe asupra apelurilor formulate de Kamila Valieva și Mark Kondratiuk până la jumătatea săptămânii viitoare.

Dacă retragerea statutului va fi menținută, cei doi ar putea contesta decizia la Tribunalul de Arbitraj Sportiv.

Valieva nu a comentat public informațiile privind pierderea statutului său de sportiv neutru.

Situația apare după unul dintre cele mai controversate cazuri de dopaj din patinajul artistic al ultimilor ani.

Kamila Valieva avea 15 ani când a ajuns în centrul scandalului de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Beijing din 2022. O probă recoltată înaintea competiției a fost depistată pozitiv la trimetazidină, substanță interzisă.

Patinatoarea participase la victoria echipei ruse, însă rezultatul său a fost ulterior anulat. În urma descalificării, Statele Unite au primit medalia de aur în proba pe echipe. Suspendarea Kamilei Valieva a expirat în decembrie 2025, iar sportiva a revenit ulterior în competițiile organizate în Rusia.

Retragerea statutului neutru îi pune însă acum un nou obstacol în calea revenirii la competițiile internaționale.