Paşte, Paşti? Forma corectă a stârnit dezbaterile, dar adevărul biblic lămureşte tot. Cultură generală

Multă lume folosește termenul greșit când vine vorba de denumirea sărbătorilor Pascale. Cum se spune corect: Paști sau Paște?





În fiecare an, sărbătorile pascale aduc în actualitate o dilemă mai veche de exprimare. Care este forma corectă: Paşte sau Paşti? Ar trebui să le urăm apropiaţilor „Paşti fericit” sau „Paşte fericit” ?

Sarbatoarea Învierii Domnului este indicată în limba română prin cuvântul „Paști” întrebuințat de obicei la plural, care este de origine ebraică. La evrei, cuvantul „Pascha (pesah)” Însemna trecere Și era moȘtenit de aceȘtia de la egipteni, indicând: sărbatoarea anuală a azimilor în amintirea trecerii evreilor prin Marea Roșie si a exilului... (Ies. XII, 27), sărbatoare ce se prăznuia la 14 Nisan și care coincidea cu prima lună plină de după echinocțiul de primăvară. Termenul ebraic a trecut în vocabularul creștin, pe motivul că evenimentele istorice care sunt comemorate de această sărbătoare, adică patimile, moartea și învierea Domnului, au coincis cu Paștile iudaice din acel an.

Termenul nu implică o identitate a Paștilor creștine cu cele evreiești, ci numai o înrudire terminologică și cronologică dintre ele. Paștile iudaice sunt instituite de Moise, după ieșirea din Egipt, cu scopul de a aduce mereu aminte fiilor lui Israil că Domnul Dumnezeu i-a scos din robie și i-a trecut Marea Roșie, făcând minuni mari cu ei. De la această trecere sărbatoarea s-a numit pasah, iar grecește, pascha. Acest cuvânt s-a impus în creștinism pe considerentul că însuși Mântuitorul l-a folosit, când a spus ucenicilor Săi : „Stiti ca peste doua zile va fi Pastile si Fiul Omului va fi dat sa fie rastignit” (Matei XXVI, 2). Iar ucenicii au întrebat, întrebuințând același cuvânt : „Unde voiesti sa-ti pregatim sa mananci Pastile?” (Matei XXVI, 17).

„Faptul ca de cativa ani, in vocabularul uzual al limbii romane - la toate nivelurile si chiar si in mediul bisericesc - s-a inoculat, cu titlul de sindrom, o grava eroare de exprimare in pronuntarea denumirii biblice a celui mai mare praznic al crestinismului: Sfintele Pasti, sau Invierea Domnului, sub forma peiorativa si stranie de "Paste", ne determina sa luam atitudine, semnaland pericolul iminent de degenerare in erezie a conotatiilor biblice si dogmatice, caracteristice acestui eveniment culminant al mantuirii noastre”, scrie Crestinortodox.

