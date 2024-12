Monden Celebrul politician, alături de noua iubită. Ieșirea romantică s-a încheiat sub același acoperiș







Cristian Boureanu, ar avea o nouă iubită. Fostul politician a fost surprins în compania unei domnișoare, noaptea trecută. Cei doi s-au plimbat într-un bolid de lux, iar ultima destinație a întâlnirii a fost chiar apartamentul său.

Schimbare de situație pentru Cristian Boureanu

Chiar dacă fostul politician declara cu puțin timp în urmă că nu este pregătit pentru o nouă relație, se pare că situația s-a schimbat, chiar noaptea trecută. Boureanu s-a răzgândit pentru actuala femeie.

În trecut, bărbatul susținea că nu are o iubită și lăsa de înteles că nu este disponibil, dar se pare că o noua femeie a apărut în viața lui și l-a dat peste cap.

Cristian Boureanu, un adevărat gentleman

Fostul politician era îmbrăcat lejer, într-o cămașă, pereche de blugi și jachetă, alături de noua domnișoară din viața sa. Acesta s-a comportat exemplar, ca un adevărat cavaler în preajma brunetei.

Cei doi s-au oprit la o benzinărie, pentru a alimenta bolidul de lux, după care s-au îndreptat spre altă locație, locuința sa. Preț de câteva minute au stat în parcarea subterană, unde au discutat. După ce au luat ceva din vehicul, cei doi au urcat în apartament.

Fostele dezamăgiri l-au schimbat

Fostul politician, unul dintre cei mai râvniți brulaci din showbiz, a vorbit despre viața sa amoroasă, în urmă cu ceva vreme. Acesta susținea că nu regretă nimic, iar experiențele l-au maturizat foarte mult.

„Chiar dacă m-am fript, chiar dacă am avut dezamăgiri foarte mari, nu îmi pare rău (n.r. că a avut relații cu anumite femei). Am făcut ce am simțit. Nu există că aș fi luat-o de la început. Dacă aș lua-o de la început cu mintea de acum, sunt sigur că aș schimba anumite lucruri, dar nu poți să o iei de la început cu experiența de acum (…)

În ultimul an și jumătate, am avut și eu foarte multe tentative să mă conving să intru și eu într-o relație fără să fiu îndrăgostit, doar așa cu mintea și nu m-a lăsat inima să fac asta. Nu am niciun regret”, a declarat Cristian Boureanu.