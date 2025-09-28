Partidul pro-rus Moldova Mare, scos din cursa electorală. Ce se va întâmpla cu buletinele celor care au votat pentru formaţiunea Victoriei Furtună

Republica Moldova. Partidul Moldova Mare, afiliat condamnatului fugar Ilan Şor, rămâne în afara cursei electorale.

Curtea de Apel Centru a respins contestaţia formaţiunii conduse de Victoria Furtună, privind decizia Comisiei Electorale Centrale (CEC) din seara de 26 septembrie.

Preşedinta CEC, Angela Caraman, a anunţat în dimineaţa scrutinului că Moldova Mare rămâne în cursă până la pronunţarea deciziei judecătoreşti.

Decizia Curţii de Apel Centru este executorie, însă cu drept de atac. Juriştii formaţiunii au anunţat deja că au depus contestaţie la Curtea Supremă de Justiţie.

Dacă decizia va rămâne în vigoare, buletinele votanţilor pentru Moldova Mare ar putea fi considerate nevalabile.

Totuşi, o decizie în privinţa voturilor pentru partidul Victoriei Furtună urmează să fie luată de CEC. Este în premieră pentru Republica Moldova când un partid este scos din cursa electorală în ziua scrutinului.

Decizia a fost aprobată de Comisia Electorală Centrală după ce a examinat o serie de sesizări din partea forțelor de ordine și a candidatului PSDE.

În cadrul examinării sesizărilor, au fost analizate mai multe constatări ale oamenilor legii. Este vorba despre de o serie de încălcări ale legislației electorale comise de Partidul Moldova Mare.

Este vorba despre utilizarea de fonduri nedeclarate, inclusiv resurse financiare provenite din Federația Rusă prin intermediul unei bănci externe, oferirea de bani și bunuri alegătorilor, coruperea acestora, precum și implicarea unor instituții religioase în promovarea mesajelor politice.

Membrii CEC susţin că au fost prezentate dovezi ale finanțării externe. Totodată, au fost prezentate probe privind implementarea strategiei coordonată cu Ilan Şor de influențare a voinței electoratului.

Victoria Furtună i-a ameninţat pe membrii CEC cu răspunderea penală. „Vă manifestați cu o loialitate imensă față de PAS, depășind atribuțiile de serviciu, fără să realizați că, în viitor, pentru aceasta veți fi trași la răspundere penală!”, a declarat Furtună.

Victoria Furtună este fostă procuroare anticorupție, cu aproape două decenii de experiență în domeniu. A părăsit sistemul în martie 2024, în urma unui scandal public. Ea a acuzat atunci Serviciul de Informații și Securitate (SIS) că ar fi inclus-o în lista persoanelor considerate „o amenințare la adresa securității naționale”.

În toamna aceluiași an, Victoria Furtună a candidat independent la alegerile prezidențiale din 20 octombrie 2024. Cu doar o zi înaintea scrutinului, Ziarul de Gardă a publicat o investigație. În aceasta, Furtună apărea ca fiind una dintre beneficiarele din schemele lui Șor. La scrutinul prezidențial, pentru Furtună au votat 4,45% din alegători.

Pe 18 martie 2025, Furtună a preluat conducerea Partidului „Moldova Mare”, devenind oficial lider politic. În data de 16 august, la două zile după o vizită în Federația Rusă, Furtună a depus actele la CEC pentru participarea partidului Moldova Mare la alegeri.

Într-un mesaj public, ea a declarat că își dorește o funcție în Legislativ. Dorește să lupte împotriva corupției și să apere statul de drept. Totodată, numele Victoriei Furtună figurează pe lista de sancțiuni adoptată de Uniunea Europeană pe 15 iulie 2024. UE a vizat șapte politicieni și trei organizații. Acestea erau acuzate de acțiuni menite să submineze stabilitatea Republicii Moldova.