Părintele Calistrat: Durerea te apropie de Dumnezeu

Părintele Calistrat a explicat la un podcast cum anume trebuie să ne comportăm atunci când simțim durerea. Acesta spune că ea a fost trimisă de Dumnezeu ca să ne cunoaștem mai bine.

Omul bisericii spune că boala este trimisă de Dumnezeu ca să ne arate lucruri despre noi și mai ales cum putem să îmbrățișăm tot ce este trimis de divinitate.

”Boala este o palmă a lui Dumnezeu. Durerea ca să spunem așa este o cercetare a lui Dumnezeu care duce omul la cunoaștere de sine. Nu știu dacă ați avut o durere de măsea, ați văzut cât e de inconfortabilă. Nu știu dacă știți ce e aia travaliu. Durerea te face să ridici ochii la cer și să spui: mama sau tată. Doamne iartă-mă sau mamă ce rău mă doare”, a explicat părintele.

Fața bisericească avertizează că în anumite cazuri unii dintre cei supuși durerii își pierd credința. Asta pentru că nu înțeleg care este folosința durerii.

”Dar dacă știi să înțelegi durerea ea este folositoare. te poate apropia de Dumnezeu. Dar dacă ești necredincios și ești nihilist și ești ateu poate să îți facă mai mult rău. E o sursă de hulă. Am văzut ”n” cazuri în care omul și-a pierdut curajul din cauza durerii”, a mai explicat părinteleCalistrat.

Acesta a mai spus că de regulă oamenii îl caută pe Dumnezeu în exterior și nu interior. Acesta este motivul pentru care suntem reci și goi. ”Căutați împărăția lui Dumnezeu înăuntrul vostru. Înseamnă că noi suntem atât de reci și goi și de uscați încât Dumnezeu nu încape în noi. Atunci nu ne mirăm că și faptele sunt deopotrivă. Iisus spunea în parabole, omul se cunoaște după fapte, pomul după roade.

Taci tu să vorbească faptele tale. Omul bun scoate cele bune din vistieriile sale, omul rău le scoate pe cele rele. Și Maica Domnului mijlocește pentru noi”, a mai spus părintele.