Pandemia a redus alarmant speranța de viață în România. Se trăiește din ce în ce mai puțin

Pandemia de coronavirus a redus speranţa de viaţa în România, care oricum era mult sub țările din Occident. Potrivit datelor Oficiului European de Statistică, România se află pe penultimul loc în Uniunea Europeană.

Speranţa medie de viaţă a românilor a ajuns la puţin peste 74 de ani. Doar bulgarii trăiesc mai puțin decât noi și au o speranță de viață de 73 de ani. Potrivit datelor, în medie, bărbaţii români trăiesc până la vârsta de 70 de ani, iar femeile până la 78 de ani.

Nu prea se bucură de pensie

Estimările Eurostat pe baza datelor din 2020 arată că în majoritatea statelor membre a existat o scădere semnificativă a speranţei de viaţă. Printre ele se numără Spania – cu un an şi 6 luni, urmată de Bulgaria şi Polonia – un an şi 5 luni, apoi Lituania şi România – un an şi 4 luni.

În România, bărbaţii mai trăiesc, în medie, doar șase ani după ce ies la pensie. Ceilalţi europeni sunt ceva mai longevivi – polonezii, de exemplu, depăşesc cu 8 ani vârsta la care îşi încheie activitatea profesională, iar spaniolii se bucură de pensie cel puțin 12 ani şi jumătate.

Comparând speranţa de viaţă din 2020 cu cea din 2019, aceasta a scăzut cu un an sau mai mult în nouă state membre – Belgia, Bulgaria, Cehia, Spania, Italia, Lituania, Polonia, România şi Slovenia, şi a crescut cu o valoare modestă de o lună în Danemarca şi Cipru, potrivit Rador.

De ce femeile trăiesc mai mult

În toată lumea femeile trăiesc mai mult decât bărbații. Însă în România discrepanșa este mult mai mare. Statisticile arată că femeile trăiesc în medie cu 5 ani mai mult decât bărbații, însă în țara noastră această diferență este de cel puțin opt ani.

Cercetătorii afirmă că această diferenţă este explicată în mare parte de stilul de viaţă, mai sănătos în cazul femeilor, şi de ocupaţiile diferite ale celor două sexe. Un alt argument ține de faptul că, de exemplu, bărbații tind să acumuleze mai multe grăsimi în jurul organelor, care duc la infarct sau accident vascular, în timp ce femeile tind să aibă mai multe grăsimi așezate direct sub piele care nu sunt la fel de periculoase. În aceea ce privește regimul de viață, bărbații mănâncă mai multe grăsimi, beau și fumează mai mult.