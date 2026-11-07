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Ouă ochiuri ca la restaurant. Trucul simplu pentru un gălbenuș cremos

Ouă ochiuri ca la restaurant. Trucul simplu pentru un gălbenuș cremosOchiuri. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Ouăle ochiuri sunt printre cele mai simple preparate pentru micul dejun, însă obținerea unui rezultat perfect poate fi mai dificilă decât pare. Uneori, albușul rămâne insuficient gătit, în timp ce gălbenușul se întărește prea repede. Pentru a evita aceste probleme, există câteva trucuri simple care te ajută să pregătești ouă ochiuri ca la restaurant, cu albuș bine făcut și gălbenuș moale, cremos.

Cum faci ouă ochiuri cu albuș pufos și gălbenuș lichid. Metoda simplă, pas cu pas

Secretul stă în temperatura tigăii, cantitatea de grăsime folosită și timpul de gătire. Nu este nevoie de ustensile speciale sau de ingrediente costisitoare, ci doar de puțină atenție la fiecare etapă.

Ingrediente necesare

  • 2 ouă proaspete
  • 1 lingură de unt sau ulei
  • Un praf de sare
  • Puțin piper, după gust

Cum prepari ouă ochiuri perfecte

Pentru început, alege o tigaie antiaderentă și pune-o pe aragaz, la foc mic spre mediu. Adaugă untul sau uleiul și lasă-l să se încălzească ușor. Este important să nu încingi prea tare tigaia, deoarece albușul se poate rumeni rapid, iar gălbenușul nu va avea suficient timp să rămână cremos.

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Sparge fiecare ou într-un bol mic, apoi transferă-l cu grijă în tigaie. Această metodă te ajută să păstrezi gălbenușul intact și să eviți eventualele bucăți de coajă.

Lasă ouăle să se gătească la foc mic, fără să le miști. După aproximativ 2-3 minute, albușul ar trebui să înceapă să se coaguleze, în timp ce gălbenușul rămâne moale.

cofraj de ouă

Sursa foto: Freepik

Trucul pentru un gălbenuș cremos

Unul dintre cele mai utile trucuri este folosirea unui capac în ultimele minute de gătire. Acoperă tigaia pentru aproximativ 30-60 de secunde. Aburul format va ajuta partea superioară a albușului să se gătească, fără să fie nevoie să întorci oul.

Ai grijă să nu lași capacul prea mult, deoarece căldura acumulată poate întări gălbenușul.

Dacă preferi marginile ușor crocante, poți crește puțin temperatura la început, apoi să reduci focul după ce albușul începe să se închege.

La final, adaugă sare și piper, apoi scoate ouăle cu ajutorul unei spatule, având grijă să nu spargi gălbenușurile.

Cu ce poți servi ouăle ochiuri

Ouăle ochiuri sunt potrivite atât pentru un mic dejun consistent, cât și pentru o cină rapidă. Le poți servi cu pâine prăjită, brânză telemea, roșii proaspete, castraveți sau măsline.

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