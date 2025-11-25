Oscar Isaac, vocea lui Iisus Hristos în noul film animat „The King of Kings/ Împăratul Împăraţilor”

Oscar Isaac este actorul care și-a împrumutat vocea pentru Iisus Hristos în noul lungmetraj de animație „The King of Kings/ Împăratul Împăraţilor”. Isaac și Kenneth Branagh, Uma Thurman și Mark Hamill, s-au alăturat regizorului coreean Seong-Ho Jang pentru primul său film animat care va putea fi văzut în Chişinău, Republica Moldova din 4 decembrie şi în cinematografele din România în avanpremieră din 6 decembrie.

Filmul va putea fi vizionat în Chișinău, Republica Moldova, începând cu 4 decembrie, iar în cinematografele din România în avanpremieră din 6 decembrie, fiind distribuit de Light Distribution cu sprijinul August Film. Premiera de gală va avea loc în 6 decembrie, de la ora 12:00, la Mega Mall, București.

Biletele sunt disponibile online pe site-ul Cinema City și la casieriile Cinema City Mega Mall. Producția va intra în programul cinematografelor din țară din 12 decembrie, atât în varianta originală, cât și în varianta dublată.

Printre actorii români care și-au împrumutat vocea personajelor se numără Ionuț Grama, Silviu Mircescu, Mircea Drâmbăreanu, Elias Ferkin, Alecsandru Dunaev și Virgil Aioanei. Maria Coman dă voce Catherinei Dickens, iar Mihai Morar îl interpretează pe apostolul Petru.

Oscar Isaac, care îi împrumută vocea lui Iisus în animație, a declarat că lungmetrajul de animaţie reprezintă „o ocazie extraordinară de a duce o poveste importantă în faţa unei noi generaţii”.

Filmul, scris de Seong-Ho Jang împreună cu Rob Edwards, îi include în distribuție pe Ava Sanger, Dee Bradley Baker, James Arnold Taylor, Jim Cummings, Jamie Thomason, Fred Tatasciore, Vanessa Marshall, Mick Wingert, Imari Williams, Frank Todaro și Millicent Miereanu.

„The King of Kings/Împăratul Împăraților” a înregistrat încasări de peste 77 de milioane de dolari, devenind una dintre cele mai profitabile producții independente ale anului. Filmul, produs de MOFAC și distribuit de Angel Studios, a fost dezvoltat timp de zece ani, cu un buget de 25,4 milioane de dolari, finanțat integral în Coreea.

Împăratul Împăraților combină efecte vizuale avansate, tehnologie de captare a mișcării și animație 3D de ultimă generație, creând personaje expresive și decoruri ample. Filmul se poziționează astfel în topul producțiilor coreene cu succes internațional.

Regizorul Seong-Ho Jang consideră filmul un proiect de suflet, rezultatul și dedicația unui deceniu de muncă. Jang a dorit să aducă o poveste biblică autentică, accesibilă publicului contemporan, precizând că succesul reprezintă „semnul unei schimbări culturale și al deschiderii către povești spirituale prin mijloace inovatoare”.