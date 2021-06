De asemenea, Ludovic Orban s-a referit şi la moţiunea PSD împotriva guvernului condus de Florin Cîţu: „Guvernul trebuie să intervină imediat cu toate instituţiile competente pentru a îndepărta efectele inundaţiilor, pentru a stabili pagubele şi compensaţiile pentru cei afectaţi.

La BEx al PNL am discutat despre mai multe subiecte. Evident, am discutat şi alegerile locale din 27 iunie. Am discutat despre situaţia creată la TVR, lucru pe care-l vom discuta marţi seara şi în cadrul coaliţiei.

Am discutat despre numirea Avocatului Poporului, dar şi despre posibila numire a preşedintelui Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA), dar şi despre găsirea unei soluţii după decizia Curţii Constituţionale a României (n.r. – CCR a decis recent că CCR a decis că numirile de la TVR și Radio sunt neconstituționale)

La moţiunea de cenzură vom fi prezenţi şi am decis să nu votăm, astfel încât să aratăm lipsa de majoritatea şi gratuitatea acestui gest politicianist al PSD.”

Anunţul lansat duminică de Cîţu

Amintim că în urmă cu două zile, Cîţu a declarat că în această săptămâna, Guvernul României va adopta o hotărâre referitoare la acordarea ajutoarelor de urgenţă pentru cei afectaţi de inundaţii. „Vom da şi voi vorbi cu ministrul Muncii pentru a pregăti o hotărâre de guvern care să instituie o derogare de la procedura normală de acordare a ajutoarelor de urgenţă prin Legea 416/2001 sau HG 50/2011.

Această hotărâre de guvern stabileşte sume fixe în funcţie de gradul de afectare al gospodăriilor şi devine cadrul pentru acordarea ajutoarelor. Procedura este următoarea: Comisiile de evaluare a pagubelor constituite de prefecturi fac evaluarea în teren, întocmesc liste, borderouri semnate de primarul unităţii teritorial-administrative respective şi prefect. Le depun la AJPIS, care le centralizează şi le trimite ministerului, unde, prin note semnate de ministru, se aprobă ajutoarele nominale.

În principiu, prefecţii ar trebui să ştie fiindcă este o procedură pe care am avut-o anul trecut, ea a expirat în decembrie şi doar o prelungim acum şi o lăsăm pentru tot restul anului. Eu sper să nu mai avem astfel de situaţii, dar dacă mai avem, să fim pregătiţi cu această procedură de guvern. Acum procedura este mai dificilă pentru că se face o analiză pe fiecare gospodărie în parte, se face o HG pentru un anumit calup de cazuri şi aşa mai departe”, a declarat Cîţu în cadrul unei videoconferinţe la care au participat prefecţii judeţelor afectate de inundaţii.