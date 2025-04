Sport Olympiacos Pireu, înfrântă de PAOK Salonic, scor 1-2. Prima declarație a lui Lucescu după victorie







Echipa greacă PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, a învins duminică seara, pe teren propriu, Olympiacos Pireu cu scorul de 2-1, în cadrul etapei a doua din play-off-ul campionatului grec.

PAOK Salonic a învins Olympiacos Pireu, 2-1

PAOK Salonic a avut un avantaj de două goluri rapid în fața echipei Olympiacos Pireu, Konstantelias deschizând scorul în minutul 5, după o pasă de la Chalov, iar Camara a mărit avantajul la 2-0 în minutul 11, cu o pasă de la Zivkovic. După pauză, în minutul 52, Michailidis a marcat un autogol, iar Olympiacos a reușit să revină în joc.

PAOK a jucat cu zece sportivi după ce Camara a fost eliminat în minutul 74, dar echipa antrenată de Răzvan Lucescu s-a apărat eficient, iar meciul s-a încheiat cu victoria gazdelor, scor 2-1.

În clasamentul play-off-ului, PAOK ocupă locul patru, cu două victorii din tot atâtea meciuri, având 52 de puncte, cu 11 puncte mai puțin decât liderul Olympiacos, care are 63 de puncte. Echipa antrenată de Răzvan Lucescu se află în lupta pentru locul secund, având în față AEK Atena și Panathinaikos, ambele cu câte 53 de puncte.

Lucescu: „Această victorie a venit împotriva unui adversar imaginar”

După această victorie, antrenorul Răzvan Lucescu a declarat că echipa sa, deși a avut un jucător în minus, s-a descurcat foarte bine pe tot parcursul meciului.

„Ne-am prezentat cu un spirit foarte combativ de la început, am citit foarte corect situațiile și chiar dacă ne-am aflat cu un jucător mai puțin pe teren, am avut disciplină absolută. Combativitatea arătată de jucători a ieșit în evidență și am reușit să câștigăm. Și este foarte important că această victorie a venit împotriva unui adversar imaginar. Un adversar care conduce clasamentul cu o performanță generală foarte bună.

Cred că în momentul de față grupul este pe un drum unit, anterior pentru el și pentru multe alte motive, poate că nu toți am fost în aceeași direcție și acest lucru poate că ne-a adus si în această poziție. Și menționez aceste nume doar pentru că am vrut să dau niște exemple, ca oamenii să înțeleagă ce vreau să spun. Cred că am meritat această victorie”, a precizat acesta, pentru sport24.gr.