Politica

Oana Țoiu s-a întâlnit cu Ministrul Afacerilor Externe al Ungariei. Oficialii au discutat despre consolidarea cooperării sectoriale

Comentează știrea
Oana Țoiu s-a întâlnit cu Ministrul Afacerilor Externe al Ungariei. Oficialii au discutat despre consolidarea cooperării sectorialeSursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Ministrul afacerilor externe, Oana Ţoiu, s-a întâlnit marţi cu omologul său ungar, Péter Szijjártó, ocazie cu care a apreciat sprijinul Ungariei în cazul Schengen și a discutat intensificarea schimburilor comerciale bilaterale, consolidarea cooperării sectoriale în infrastructură, transporturi și energie, precum și rolul minorităților naționale în întărirea relațiilor dintre România și Ungaria.

Oana Țoiu despre relația României cu Ucraina

Ministrul afacerilor externe, Oana Ţoiu, a subliniat dorinţa părţii române de a menţine o abordare deschisă şi constructivă în dialogul cu Ungaria, pe baza Parteneriatului Strategic. Scopul este consolidarea unei relaţii bilaterale pragmatice, axate pe proiecte concrete cu efecte vizibile pentru cetăţenii români şi ungari.

”Acest lucru include şi un dialog franc în ceea ce priveşte toate subiectele, inclusiv pe cele în care cele două părţi nu au poziţii similare”, ae arată în comunicatul MAE.

Oficialul român a precizat că abordarea include un dialog franc pe toate subiectele, inclusiv pe cele în care cele două părţi nu împărtăşesc poziţii similare, potrivit comunicatului MAE. Acesta reafirmă angajamentul României pentru cooperare și transparență în relaţiile bilaterale.

IGP: Drona prăbușită la Florești este rusească și folosită în atacurile asupra Ucrainei
IGP: Drona prăbușită la Florești este rusească și folosită în atacurile asupra Ucrainei
Actorul Kevin Spacey, ruinat de proces: Nu am nicio casă, dar nu sunt un om fără adăpost
Actorul Kevin Spacey, ruinat de proces: Nu am nicio casă, dar nu sunt un om fără adăpost

Aprecieri pentru dinamismul dialogului româno-ungar

Cele două părţi au apreciat dinamismul dialogului româno-ungar la toate nivelurile, abordând stadiul şi perspectivele cooperării bilaterale, precum şi subiecte de pe agenda europeană şi internaţională. Partea română şi-a exprimat recunoştinţa pentru sprijinul acordat în dosarul Schengen, potrivit Ministerului de Externe.

Oana Țoiu și Péter Szijjártó

Sursă foto: Facebook

Ministrul Oana Ţoiu a evidenţiat beneficiile concrete ale apartenenţei României la Schengen, inclusiv creşterea schimburilor bilaterale cu 13% şi tendinţe pozitive în investiţii. Ea şi-a exprimat încrederea într-un dialog deschis şi eficient cu Ungaria pentru valorificarea potenţialului bilateral prin cooperare şi conlucrare.

Priorități economice și angajamente europene pentru România și Ungaria

Cei doi miniştri au abordat intensificarea schimburilor comerciale bilaterale şi consolidarea cooperării sectoriale în infrastructură, transporturi şi energie, subliniind rolul minorităţilor naţionale. S-a convenit ca următoarea comisie economică mixtă să aibă loc în prima parte a anului 2026, în contextul celor peste 1000 de companii cu capital românesc în Ungaria.

Discuţiile au vizat şi negocierile pentru Cadrul Financiar Multianual al UE, situaţia regională de securitate şi perspectivele de pace privind agresiunea rusă împotriva Ucrainei. Ministrul Oana Ţoiu a reiterat sprijinul României pentru parcursul european al Republicii Moldova, Ucrainei şi partenerilor din Balcanii de Vest, bazat pe principiul meritelor proprii.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

15:59 - IGP: Drona prăbușită la Florești este rusească și folosită în atacurile asupra Ucrainei
15:49 - Trei investitori, inclusiv din UE şi SUA, vor activele Lukoil din România. Impactul asupra carburanților
15:38 - Actorul Kevin Spacey, ruinat de proces: Nu am nicio casă, dar nu sunt un om fără adăpost
15:25 - Șoseaua făcută de chinezi în România, doi ani și jumătate de întârziere și multe probleme
15:15 - Trimisul lui Putin la Chișinău, Oleg Ozerov, convocat la MAE pentru explicații privind roiul de drone care a intrat î...
15:09 - Oana Țoiu s-a întâlnit cu Ministrul Afacerilor Externe al Ungariei. Oficialii au discutat despre consolidarea cooperă...

HAI România!

Planul de Pace "Trump", controverse. Revolta Ucrainei și rânjetul Kremlinului
Planul de Pace "Trump", controverse. Revolta Ucrainei și rânjetul Kremlinului
E război pe pace. Hai LIVE cu Turcescu
E război pe pace. Hai LIVE cu Turcescu
Agenția Națională de Transplant a fost premiată în cadrul Galei Capital
Agenția Națională de Transplant a fost premiată în cadrul Galei Capital

Proiecte speciale