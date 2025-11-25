Oana Țoiu s-a întâlnit cu Ministrul Afacerilor Externe al Ungariei. Oficialii au discutat despre consolidarea cooperării sectoriale

Ministrul afacerilor externe, Oana Ţoiu, s-a întâlnit marţi cu omologul său ungar, Péter Szijjártó, ocazie cu care a apreciat sprijinul Ungariei în cazul Schengen și a discutat intensificarea schimburilor comerciale bilaterale, consolidarea cooperării sectoriale în infrastructură, transporturi și energie, precum și rolul minorităților naționale în întărirea relațiilor dintre România și Ungaria.

Ministrul afacerilor externe, Oana Ţoiu, a subliniat dorinţa părţii române de a menţine o abordare deschisă şi constructivă în dialogul cu Ungaria, pe baza Parteneriatului Strategic. Scopul este consolidarea unei relaţii bilaterale pragmatice, axate pe proiecte concrete cu efecte vizibile pentru cetăţenii români şi ungari.

”Acest lucru include şi un dialog franc în ceea ce priveşte toate subiectele, inclusiv pe cele în care cele două părţi nu au poziţii similare”, ae arată în comunicatul MAE.

Cele două părţi au apreciat dinamismul dialogului româno-ungar la toate nivelurile, abordând stadiul şi perspectivele cooperării bilaterale, precum şi subiecte de pe agenda europeană şi internaţională. Partea română şi-a exprimat recunoştinţa pentru sprijinul acordat în dosarul Schengen, potrivit Ministerului de Externe.

Ministrul Oana Ţoiu a evidenţiat beneficiile concrete ale apartenenţei României la Schengen, inclusiv creşterea schimburilor bilaterale cu 13% şi tendinţe pozitive în investiţii. Ea şi-a exprimat încrederea într-un dialog deschis şi eficient cu Ungaria pentru valorificarea potenţialului bilateral prin cooperare şi conlucrare.

Cei doi miniştri au abordat intensificarea schimburilor comerciale bilaterale şi consolidarea cooperării sectoriale în infrastructură, transporturi şi energie, subliniind rolul minorităţilor naţionale. S-a convenit ca următoarea comisie economică mixtă să aibă loc în prima parte a anului 2026, în contextul celor peste 1000 de companii cu capital românesc în Ungaria.

Discuţiile au vizat şi negocierile pentru Cadrul Financiar Multianual al UE, situaţia regională de securitate şi perspectivele de pace privind agresiunea rusă împotriva Ucrainei. Ministrul Oana Ţoiu a reiterat sprijinul României pentru parcursul european al Republicii Moldova, Ucrainei şi partenerilor din Balcanii de Vest, bazat pe principiul meritelor proprii.