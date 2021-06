Oana Roman, în brațele lui Marius Elisei, fostul soț. Cei doi au pozat în această ipostază, iar fotografia a fost postată de Oana Roman pe contul de Facebook. Însoțită de următorul mesaj: „Poza asta a făcut o Isa acum câteva săptămâni. Ea a insistat sa stăm fix așa. Este o poza neclara pt ca nu este deloc editata și am lăsat o asa pentru ca în ea este toată iubirea și fericirea din sufletul ei de copil. Și fericirea ei este mai presus de orice! Iar fericirea ei devine fericirea noastră, împreună!”, a scris Oana Roman, care a primit peste 19.000 de like-uri, la postarea respectivă, din partea fanilor.

Oana Roman, în brațele lui Marius Elisei, momentul postat pe Facebook

În urmă cu două săptămâni, Marius Elisei vorbea despre relația cu Oana Roman. Și recunoștea că este legat afectiv de fosta soție. Din punctul meu de vedere, nu trebuie neapărat să fii legat printr-un act. Este suficient că suntem legați în fața lui Dumnezeu pentru că s-a ținut o slujbă și acea legare în fața Domnului nu ai cum s-o rupi. În fața Domnului încă suntem căsătoriți. Da, eu îmi doresc din toată inima (n.r – o împăcare, pentru ca familia să fie unită).

Acum, să vedem, nu știu. Eu sper că și ea, dar probabil că na, nu atât de repede, dar om vedea. Da (n.r. împăcarea ar fi cel mai frumos lucru care i s-ar întâmpla anul acesta). Cred că în adâncul ei, da, își dorește, cred, bănuiesc. Probabil e prea… să nu ia o decizie prea pripită. Și probabil că mai analizează sau nu știu ce-și dorește, cum vrea să pună problema”, afirma Marius Elisei.

Ce spunea Marius Elisei despre existența unei presupuse iubite

Oana Roman a suspectat că Marius Elisei are o iubită, pentru că nu a vrut să meargă împreună cu ea într-o vacanță în Egipt. „Mi se pare total deplasată această știre care a apărut. Nici nu știu de unde a apărut, și cum a apărut și care este interesul, asta 1 la mână, că nu am pe nimeni în viața mea. Și ca să demontez tot, nu am pe nimeni în viața mea, deci, nu am cu cine să mă duc pe la clinici și pe cine să las gravidă. Și doi la mână, este foarte urât să apară astfel de lucruri, cum că ar fi cineva gravidă, în condițiile în care atunci când ai o relație și cu acea persoană îndeplinești o sarcină, ar fi trebuit să treci prin anumiți pași”, spunea Eisei la Antena Stars.