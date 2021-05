Zilele trecute s-a vorbit mult despre faptul că Marius Elisei, fostul soț al Oanei Roman, ar fi în depresie, după separare. S-au despărțit deja de trei luni. După care prezența bărbatului în viața Oanei a fost destul de redusă. Iată că acum însă, vedeta a ajuns să fie luată prin surprindere de cel care i-a fost alături mulți ani.

Fiica fostului premier al României a dezvăluit ce s-a întâmplat în ultimele zile. Fanii Oanei Roman au fost încântați să vadă că, după aproape trei luni de când au semnat actele de divorț, vedeta și fostul ei soț au lăsat deoparte problemele de acasă. Zilele acestea, fiica lui Petre Roman a postat în fiecare zi imagini în care apare alături de Marius.

Oana Roman și Marius Elisei au petrecut împreună

Fanii s-au întrebat, pe drept cuvânt, dacă la orizont se arată cumva o împăcare. Până acum, invitațiile de a pleca din București în compania ei și a fiicei lor au fost declinate de Marius. acest lucru însă s-a schimbat. Împreună cu fiica lor, Isabela, s-au bucurat de o minivacanță de lux. Au avut parte de masaj și piscină exterioară încălzită.

„Am petrecut weekendul într-un hotel în care îmi doream demult să vin. Am venit în calitate de client cu o rezervare făcută prin agenție! Practic a fost ideea lui Marius să petrecem un weekend cu Isa și el a ales hotelul, eu am aflat unde vom sta doar când am ajuns în fața hotelului. Mi-a plăcut. O să fac un review pe story cu impresiile despre hotel”, a scris Oana Roman, pe Instagram.

View this post on Instagram A post shared by oana roman (@oanaromanelisei)

Oana Roman și Marius Elisei s-au relaxat la piscina hotelului, apoi au plecat cu fiica lor, Isabela, într-o plimbare prin centrul Brașovului. Sâmbătă seara, Marius a postat un InstaStory, în care i-a dat tag și Oanei. Cei doi apar la un restaurant, ciocnind câte un pahar de vin. Fotografia a fost postată apoi și de fiica lui Petre Roman, pe pagina sa.

Sursa foto: Instagram