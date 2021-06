Liderii politici au fost catalogați drept „ipocriți”, după ce au fost surprinși petrecând în aer liber, fără a respecta normele impuse pe fondul pandemiei de coronavirus, în condițiile în care nunțile sunt încă interzise. Liderii G7 au asistat la un show acrobatic al forţelor Red Arrows de pe plajă. Liderii G7 au participat la un eveniment în aer liber, unde au mâncat și au băut. Evenimentul a fost extrem de criticat în condițiile în care restricțiile referitoare la nunți sunt încă valabile, de pe 20 martie, iar evenimentele de acest tip pot fi organizate cu treizeci de persoane. Organizatorii de evenimente cred că politicienii au dat dovadă de ipocrizie

Organizatorii de evenimente din străinătate i-au acuzat pe politicieni de ipocrizie, pe fondul restricțiilor care încă se află în vigoare. “Ei fac lucruri care la o nuntă ar fi interzise, este ipocrizie”, a spus o organizatoare de nunţi, potrivit informațiilor expuse în presa internațională.

Downing Street, însă, a negat că petrecerea pentru liderii G7 de pe plaja Carbis Bay, ar fi avut loc cu încălcarea măsurilor de distanțare socială, însă un editor BBC a publicat o serie de fotografii în care politicienii au fost surprinși fără a respecta normele sanitare.

Leaders watching the Red Arrows from the beach pic.twitter.com/2JOX5ODERe — Laura Kuenssberg (@bbclaurak) June 12, 2021

Purtătorul de cuvânt al premierului britanic Boris Johnson a declarat: “Evenimentul de aseară a fost organizat în deplină siguranță, în conformitate cu regulile în vigoare Covid-19. A fost o adunare informală a liderilor celor şapte naţiuni şi în privat… dar se poate vedea că a fost o atmosferă relaxată care le-a dat ocazia şefilor de state să discute în afară unui cadru formal”.

Johnson and Macron having a beer on the beach pic.twitter.com/t5uQHHXUEK — Laura Kuenssberg (@bbclaurak) June 12, 2021

Purtătorul de cuvânt a mai subliniat că evenimentul a avut loc în spațiu deschis, în aer liber, iar politicienii au fost testați zilnic împotriva noului coronavirus.