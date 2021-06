Prima poză de la întâlnirea celor cinci lideri europeni în cadrul summit-ului G7 a fost făcută publică pe Twitter. Postarea îi aparține președintelui Consiliului European, Charles Michel, care a notat că “multilateralismul s-a întors la G7. UE vrea să se asigure că lumea este vaccinată cât de repede posibil. Doar împreună putem face acest lucru, menținând valorile noastre”.

Multilateralism is back at @G7

The EU wants to make sure the world is vaccinated as quickly as possible.

Only together can we do this by upholding our values. #BuildBackBetter pic.twitter.com/GK7219CHcn

— Charles Michel (@eucopresident) June 11, 2021