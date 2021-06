Loredana Groza, una dintre cele mai cunoscute cântărețe din România, a împlinit vârsta de 51 de ani, joi. Cu această ocazie a postat un mesaj pe contul de Facebook. Artista născută în 1970, la Onești, se adresează ei înseși, iar mesajul a fost scris în limba engleză.

Loredana, mesaj pe Facebook cu ocazia zilei de naștere

„Ți-am spus un milion de povești, ți-am cântat un milion de cântece, te-am iubit de un milion de ori, am plâns și râs de un milion de mile… Am luat-o pe drumuri… dar nu m-am plictisit niciodată de VIAȚĂ!

Fiecare secundă este o sărbătoare! Nu-ți pierde timpul cu ură sau invidie… Fiecare zi trebuie să fie ziua ta de naștere… mereu nouă, mereu inocentă, mereu cu inima deschisă și fericită… în fiecare zi, născută din nou… mai bună, mai puternică, mai înțeleaptă, Mai fericit…

Orice ar fi, nu te opri❤️~Lori from Onesti”, a scris Loredana Groza pe rețeaua de socializare.

„Țin minte de când cântai ,, o inimă de 16 ani,, că astăzi e ziua ta! Eu așa știu! Așa că ; La mulți ani din toată inima!”. La mulți ani frumoasă doamnă.. să fii sănătoasă și să ai parte de de tot ceea ce îți dorești..”, „Doamne ce ai început sa te strâmbi păcat te credeam inteligenta total greșit îmi pare rău ca ți o spun dar numai m-a pot abține”, sunt câteva dintre comentariile pe care le-au scris internauții la postarea respectivă.

Lory, criticată pentru asocierea cu „spuma” maneliștilor

Artista este căsătorită din anul 1998 cu Andrei Boncea, iar cei doi au o fată, Elena. Loredana s-a remarcat în muzica românească, înainte de Revoluție, cu piesa „Bună seara, iubito!”, pe care a interpretat-o cu Ion Caramitru. A abordat mai multe stiluri de-a lungul timpului și a reușit să se adapteze la cerințele pieței. A fost criticată dur, în ultima perioadă, după ce a colaborat alături de mai mulți maneliști, pentru a scoate o melodie adresată iubitorilor genului.