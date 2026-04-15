O țară europeană îți dă 25.000 de euro dacă renunți la permisul de conducere

Guvernul din Malta a venit cu o inițiativă neobișnuită pentru a face față problemelor tot mai mari din trafic, oferind un bonus consistent tinerilor care aleg să nu conducă. Autoritățile încearcă astfel să reducă presiunea asupra infrastructurii rutiere, într-un context în care numărul mașinilor a crescut rapid, iar spațiul limitat al insulei face deplasarea din ce în ce mai dificilă.

Programul se adresează persoanelor de până în 30 de ani și presupune acordarea unei sume de 25.000 de euro celor care acceptă să nu obțină permisul de conducere timp de cinci ani. Măsura este parte a unui plan mai amplu de mobilitate, menit să încurajeze alternativele la transportul individual și să reducă aglomerația din marile zone urbane.

Inițiativa autorităților malteze vine pe fondul unei situații tot mai greu de gestionat în trafic. Deși rețeaua de drumuri a fost modernizată în ultimii ani, creșterea rapidă a numărului de autoturisme a anulat o parte din beneficiile acestor investiții.

În prezent, pe insulă circulă sute de mii de vehicule, iar ritmul de înmatriculare rămâne ridicat. Raportat la dimensiunea redusă a teritoriului, această densitate auto creează blocaje frecvente și timpi mari de deplasare, afectând atât locuitorii, cât și activitatea economică.

Prin oferirea acestui stimulent financiar, guvernul încearcă să convingă o parte dintre tineri să renunțe la ideea de a conduce, cel puțin temporar. În schimb, aceștia sunt încurajați să folosească transportul public, care în Malta este gratuit pentru rezidenți, sau alte forme alternative de mobilitate.

Problema traficului este strâns legată de evoluția demografică din ultimii ani. Malta a cunoscut o creștere semnificativă a populației, ceea ce a pus presiune atât pe infrastructură, cât și pe spațiul locativ.

În doar un deceniu, numărul locuitorilor a crescut considerabil, iar densitatea populației a atins niveluri record la nivel european. Suprafața limitată a insulei, de doar câteva sute de kilometri pătrați, face ca fiecare creștere să fie resimțită direct în trafic, în construcții și în viața de zi cu zi.

O mare parte din această creștere este alimentată de dezvoltarea economică, care atrage forță de muncă din afara țării. Mulți dintre noii veniți lucrează în construcții sau în sectorul serviciilor, contribuind la extinderea rapidă a orașelor, dar și la intensificarea circulației rutiere.

Participarea la program vine însă cu condiții clare. Cei care acceptă suma oferită trebuie să renunțe complet la conducere pe o perioadă de cinci ani, atât pe teritoriul Maltei, cât și în afara lui. Nerespectarea regulilor atrage sancțiuni severe, inclusiv amenzi consistente.

Autoritățile au stabilit și măsuri pentru perioada de după expirarea programului. Tinerii care vor dori să obțină permisul ulterior vor fi obligați să urmeze cursuri suplimentare de pregătire, pentru a se asigura că respectă regulile de circulație, potrivit La Repubblica.

Prin această inițiativă, Malta încearcă să transmită un semnal clar: mobilitatea viitorului trebuie să fie mai puțin dependentă de mașina personală. Rămâne de văzut câți tineri vor accepta această ofertă și dacă măsura va avea efectul dorit asupra traficului de pe insulă.