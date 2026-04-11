O șoferiță din Constanța, prinsă când circula cu peste 170 km/h. Zice că avea cozonacii în cuptor

O femeie în vârstă de 35 de ani a fost înregistrată de aparatul radar în timp ce circula cu o viteză de 176 km/h pe DN 38. Incidentul a avut loc în cursul serii de vineri, iar conducătoarea auto a fost oprită de polițiștii rutieri. Aceasta a explicat că se grăbea pentru a nu i se arde cozonacii aflați în cuptor, potrivit reprezentanților Poliției Județene Constanța.

Reprezentanții IPJ Constanța au prezentat cazul într-un mesaj publicat sâmbătă pe pagina de Facebook. Potrivit acestora, șoferița de 35 de ani a fost depistată de aparatul radar pe DN 38 în timp ce circula cu 176 km/h și a fost oprită de polițiștii de la Biroul Siguranță Rutieră Mangalia.

„Aseară, pe DN 38, o şoferiţă de 35 de ani a testat limitele fizicii: 176 km/h. Oprită de colegii noştri de la Biroul Siguranţă Rutieră Mangalia, vitezometrul s-a oprit la cifra «magică» de 176 km/h. Motivul invocat? Un scenariu demn de o dramă culinară: «Se ard cozonacii în cuptor!». Acum, noi nu ştim dacă aluatul era cu nucă sau cu stafide, dar ştim sigur că la o asemenea viteză, riscul nu era doar să iasă cozonacul prea rumenit, ci să se transforme întreaga maşină într-o amintire”, se arată în postare.

În urma verificărilor, femeia a fost sancționată contravențional. Polițiștii au decis suspendarea permisului pentru o perioadă de 120 de zile. De asemenea, aceasta a primit o amendă în valoare de 1.800 de lei.

„Nota de plată pentru „rețeta” vitezei? Pauză de condus de 120 de zile (suficient timp pentru a învăța toate secretele cofetăriei, dar din postura de pieton), și nota de plată: peste 1.800 de lei (echivalentul a vreo 20 de cozonaci premium, gata copți)”, au anunțat reprezentații IPJ Constanța.

Polițiștii le cer șoferilor ca, în perioada sărbătorilor, să respecte regulile de circulație.

„Dragi șoferi, cozonacul se savurează în familie, nu pe radar. Indiferent cât de tare „crește” aluatul, vă rugăm să nu lăsați și viteza să crească peste limită. Drumuri bune și sărbători liniștite tuturor! Promitem că noi rămânem la datorie, chiar dacă nouă nu ni se arde nimic în cuptor”, a transmis IPJ Constanța.