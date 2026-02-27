International

O persoană a murit, iar alte 39 au fost rănite, după ce un tramvai a deraiat în Milano 

O persoană a murit, iar alte 39 au fost rănite, după ce un tramvai a deraiat în Milano Accident de tramvai în Milano. Sursa foto: Captură video Youtube
Un tramvai a deraiat, vineri, și s-a izbit într-o clădire din centrul orașului Milano. O persoană a murit, iar alte 39 au fost rănite, potrivit declarațiilor oficialilor și relatărilor din presa italiană, citate de AP.

Incidentul, pe bulevardul central Vittorio Veneto

Incidentul a avut loc pe bulevardul central Vittorio Veneto, într-o perioadă în care orașul găzduiește prezentările de modă ale sezonului. Totodată, Milano se află în perioada de tranziție dintre găzduirea Jocurilor Olimpice de iarnă și a Jocurilor Paralimpice.

Tramvaiul nr. 9 circula prin centrul capitalei financiare a Italiei și urma să înainteze drept pe Vittorio Veneto, având o viteză ridicată. Imaginile difuzate de Sky TG24 arată însă că, în zona unui macaz folosit de o altă linie, garnitura a schimbat direcția și a ieșit de pe traseul obișnuit.

Un bărbat de 60 de ani a murit

Imaginile video arată că tramvaiul s-a înclinat puternic într-o parte în timp ce lua curba, fiind aproape să se răstoarne. Garnitura s-a oprit apoi brusc.

Accident de tramvai în Milano

Accident de tramvai în Milano. Sursa foto: Captură video Youtube

Mai multe persoane au rămas prinse sub tramvai în urma impactului. Un bărbat din Rozzano, comună din Italia, în vârstă de 60 de ani, a murit, iar cel puțin alte 39 de persoane au fost rănite, potrivit Il Messaggero.

Compania de transport din Milano, „profund șocată” de accident

Zeci de ambulanțe, autospeciale de pompieri și echipaje de poliție au ajuns la locul accidentului. Salvatorii au condus pasagerii, înveliți în pături termice, la distanță de zona impactului.

„Am auzit o explozie puternică. Am văzut că o parte a tramvaiului s-a izbit de un magazin”, a declarat Anna, o tânără de 27 de ani care se afla în biroul din apropiere în momentul accidentului.

Compania de transport public din Milano, ATM Milano, a transmis printr-un comunicat că este „profund șocată” de accident. Reprezentanții au transmis că societatea colaborează cu autoritățile pentru a clarifica împrejurările în care s-a produs incidentul.

