Din fericire, amicalul disputat sâmbătă dimineaţa s-a terminat fără să fie nevoie de intervenţia unui medic. De data aceasta, jucătorii celor două echipe au fost ocrotiţi de şansă, dar cine și-ar fi asumat responsabilitatea în cazul unui accident cum a fost cel al lui Eriksen EURO 2020?

Este doar una dintre întrebări. Cea de-a doua se referă la lipsa sticlelor de apă, care nu trebuie să lipsească sportivilor. Conform jurnaliştilor de la Monitorul Expres, aprovizionarea s-a făcut „direct de la furtun”.

Situaţii incredibile la un meci amical din România

În plus, FC Brașov Steagul Renaște, adică fosta Corona Brașov, a disputat partida în echipamentul echipei SR Brașov, care e susținută de suporterii stegari. În amicalul cu Farul Constaţa se jucase în echipamentul galben al Coronei. Aceasta este imaginea fotbalului românesc în 2021, la o echipă de Liga a II-a.

Şi unii încă se întreabă de ce nu mai reuşim să ne mai calificăm la turneele finale… Mai trebuie spus că la acest joc, in afara de absenţa medicului şi a ambulanţei, au lipsit şi arbitrii. De arbitraj s-au ocupat membrii stafurilor celor doua formatii.

Amintim că în anul 2000, căpitanul echipei Dinamo București, Cătălin Hâldan, a suferit un infarct pe teren, în timpul unui meci amical care se juca la Oltenița. Nu a mai putut fi salvat şi a completat lista cu fotbaliști dispăruți înainte de fluierul final. În urma celor întâmplate, doctorul lui Cătălin Hîldan a fost condamnat la doi ani cu suspendare.

16 ani mai târziu a murit pe teren un alt dinamovist, Patrick Ekeng. S-a întâmplat în timpul partidei dintre Dinamo și FC Viitorul. Despre ceea ce a păţit mijlocaşul Eriksen, trebuie spus că acel eveniment poate duce la o schimbare importantă a regulilor UEFA. În acest context, vă invităm să citiţi care au fost cele mai mari tragedii pe teren şi de ce se prăbușesc fotbaliștii.

Dezvăluirile lui Marian Ivan

Ceea ce s-a întâmplat pe Tineretului nu l-a lăsat indiferent pe Marian Ivan, fostul mare atacant al Braşovului şi golgheter al campionatului în anii 1990. Acesta a redactat o scrisoare pe care a trimis-o jurnaliştilor de la Gazeta Sporturilor.

„Eu și Mugurel Buga suntem umiliți, deși nu avem nici un interes ascuns, vrem și ni se pare normal să putem avea un cuvânt de spus despre FC Brașov, din moment ce noi am forțat reînființarea clubului, inclusiv în ședințe de Consiliu Local în care eu am fost prezent.

Primarul a angajat acum un antrenor, pe Ilie Stan, înainte să creeze o conducere administrativă. Dacă ai pus tu antrenor, iar el își alcătuiește deja lotul, președintele pe care-l vei angaja ce rol o să mai aibă?”.

Fostul internațional, parte din lotul de la Mondialul din 1994, povestește că FC Brașov a disputat recent un amical: „La meci nu au existat ambulanță, medic. Cine răspundea dacă i se întâmpla ceva vreunui jucător? Nici echipament nu au avut, au jucat în tricouri de la SR Brașov! E ca și cum Dinamo ar apărea într-un meci amical cu tricouri ale Stelei!

După două antrenamente și un amical, Ilie Stan i-a dat afară aproape pe toți fotbaliștii vechi, care au promovat, și a adus câțiva de la SR Brașov, de la o echipă care se clasase mai prost în sezonul trecut. Ilie fusese instalat doar verbal când a intrat în vestiar și i-a anunțat pe jucători: «Se fini la contract.» Exact aceasta a fost exprimarea lui!

Am pornit acest proiect alături de oameni care iubesc necondiționat fotbalul brașovean, de când Primăria Brașov a câștigat, la licitație, marca FC Brașov. Asta se întâmpla în timpul mandatului fostului primar al Brașovului, căruia i-am explicat că un club cu istorie bogată în fotbal, câștigător al cupei Balcanice, participant în câteva rânduri în Cupele europene, cu foarte mulți suporteri și cu jucători care au făcut parte din echipa națională a ROMÂNIEI prezentă la turnee finale ale C.M., nu poate fi ținută într-un sertar al Primăriei Brașov, ci trebuie reînființată și ușor-ușor să revină în prim-planul fotbalului românesc și nu numai…

Mărirea şi decăderea echipei FC Braşov

Chiar am exemplificat că eu, fost jucător al F.C. BV, când mi-am încheiat cariera la acest club, echipa juca în CUPA UEFA și aducea la Brașov nume mari din fotbalul european, una dintre ele fiind INTER MILANO. A urmat o nouă discuție, cu noul primar, explicându-i că trebuie să reapară F.C. BV, echipa fanion a orașului. Am crezut că d-l Primar înțelege mesajul, dar dânsul în loc să numească președintele și managerul sportiv al clubului, a început să caute antrenor, găsind în cele din urmă soluția ILIE STAN – antrenor principal.

Conducere administrativă neexistând în acest moment; un lucru anormal, din punctul meu de vedere. Prima dată se numește Președintele și apoi el își alege colaboratorii. După ce a fost instalat verbal, d-l antrenor a început să dea afară mare parte dintre foștii jucători, spunându-le că nu au contract cu noua echipă, al cărui antrenor este. Nu poți să îi spui unui jucător că ”se fini la contract” că pe contractul ăla sunt niște date scadente și băieții aceștia și-au îndeplinit toate obiectivele sportive până acum… și nu poate să îi dea afară niște persoane care nu au nici măcar contract oficial cu F.C. BV în acest moment…

Nu poți evalua niște jucători după câteva antrenamente și un meci-două amicale, dacă ești un antrenor profesionist și obiectiv, nu subiectiv… La Brașov există o istorie a fotbalului și nu face fiecare cum vrea, după bunul plac, cu cea mai importantă echipă din Brașov. Chiar dacă ești într-o funcție importantă, în acest moment, nu trebuie să uiți că foarte mulți oameni au contribuit direct ca acest club să fie iubit și respectat în fotbalul românesc și nu numai…

Cine şi-a asumat desfăşurarea partidei?

Nu știu cine și-a asumat sâmbătă, desfășurarea unui meci amical dintre două echipe de LIGA 2 , fără medic și ambulanță prezente la stadion, mai ales că suntem în plină pandemie de COVID, și, dacă îți respecți blazonul, fără brigadă de arbitrii (au arbitrat oficiali ai celor două echipe). Ba mai mult, echipa gazdă a jucat în echipamentul altei echipe (SR Brașov) care activează în LIGA 3. Ce este cu diletantismul acesta și cine răspunde de toate aceste lucruri?

Îi reamintesc d-lui Primar că s-a opus cu vehemență în iarnă, ca această echipă, devenită F.C. Brașov acum, să mai existe!!! Ba chiar a pus pe ordinea de zi a unei ședințe de C.L. , înainte de startul returului cu câteva ore, desființarea echipei care a reușit apoi promovarea în LIGA 2 și căreia i-a fost luat locul acum de către noua echipă F.C. Brașov.

Am fost blamați și înjurați toți cei care ne-am opus desființării echipei în primăvară, iar acum, toți cei care ne-au înjurat și strigau în fața Primăriei ”ați venit la ciolan” sunt prezenți foarte des în biroul d-lui Primar pentru a prelua conducerea clubului pe care l-au vrut desființat… Incredibil ce se întâmplă la Brașov… Opinia publică trebuie să știe aceste lucruri…

Le reamintesc tuturor că această echipă este a brașovenilor și că toți cei care, probabil, au un anumit interes, nu au ce căuta în organigrama F.C. Brașov. Mulți dintre cei ce se autopropun au arătat ce pot în fotbal… este momentul schimbării, este momentul ca fotbalul să revină oamenilor care l-au iubit și îl iubesc în continuare, care l-au slujit cu credință de-a lungul timpului și care pun și suflet în acest fenomen (pentru că este un fenomen social fotbalul), vedeți ce se întâmplă chiar acum, la CE, în fotbalul dezvoltat..

Noi nu numai că am rămas pe loc, dar chiar am regresat, în fotbal, din cauza acestor oameni care nu iubesc necondiționat acest sport, sportul rege, FOTBALUL!!! Tocmai ce am văzut o fuziune reușită la Constanța între VIITORUL și FARUL. Între oamenii implicați au fost marea majoritate foști mari fotbaliști ai României plus primarul și președintele Consiliului Județean Constanța. Nu am văzut alte personaje în fotografia făcută la sfârșitul conferinței de presă. Ar fi de spus mult mai multe, dar mă opresc aici, în speranța că se vor lua cele mai bune decizii de către persoanele abilitate și că va reapărea, cât mai repede, adevărata ”F.C. Brașov”- echipa tuturor brașovenilor”, a dezvăluit Ivan pentru gsp.ro.