O femeie din Caransebeș vinde de 60 de ani la aceeași piață din Timișoara. S-a modernizat și acum are doar produse bio

Pentru Floarea Negrei mersul la piață nu mai reprezintă de mult o îndeletnicire, ci o meserie. Acum a ajuns la vârsta de 73 de ani, dar vinde la piață, încă de dinainte de a avea 14 ani. Practic, femeia este mai veche ca și piața din oraș, care a fost modernizată de mai multe ori după 1989.

Pe Florea Negrei toată lumea o cunoaște drept ”Baba de la Caransebeș”. Are produse de sezon, proaspete, pe care le cultivă în propria grădină și solarii. Când a stat de vorbă cu jurnaliștii, femeia tocmai sorta o ladă cu spanac pe care vroia să îl pună pe taraba care timp de 60 de ani i-a fost birou.

”De la 14 ani sunt aici pe piață. La noi nu a fost colectiv, țucă-te buna, și noi cu asta am trăit. Acum ale noastre nu se mai iau, că aduc de dincolo. Sunt mai frumoase merele, cireșele. Puțin mai facem noi vânzare. Vindem de toate. Salată, ridichi, spanac. Aducem ce avem acasă. Suntem nouă în familie. Sunt copiii, nepoții. Toți lucrăm, că nu e servici”, a mai declarat „Baba de la Caransebeș”, care s-a modernizat, în ton cu timpurile, iar acum vinde doar produse bio.

De altfel, tot mai multe dintre precupețe o caută tocmai pentru calitatea mărfii. Știu că sunt produse cultivate în solariul propriu care nu au fost stropite cu erbicide.

Piața a devenit a doua ei casă

Pentru Floarea Negrei, Piața din Timișoara, și masa la care vinde de o viață, i-au fost și casă și masă. În plină iarnă, când frigul e pătrunzător, femeia vinde la piața. Vara, când căldura devine insuportabilă, la fel, Floarea stă la masa ei și discută cu mușterii, care o cunosc deja atât de bine.

La Caransebeș merge pentru scurte perioade de timp, dar se întoarce de fiecare dată la piață cu marfă proaspătă.

”M-am dus duminică dimineața cu trenul de opt fără un sfert și la patru am venit înapoi. Numa la biserică am fost și am venit înapoi. Acum mai am pe mâine și poimâine marfă. Să termin ce am și mă duc acasă. Mă întorc că sunt de toate alea de adus de acasă”, a mai declarat Floarea Negrei, citată de Radio Timișoara.