De ce e bun spanacul. Nutriționist: Vine cu nenumărate beneficii pentru sănătate. Noi descoperiri

Cristian Mărgărit, nutriționist, a dezvăluit care este „super alimentul”. Este vorba despre spanac, leguma gustoasă și sănătoasă.

„Spanacul este, cu siguranță, un „super aliment”. Vine cu nenumărate beneficii pentru sănătate, dar cu foarte puține calorii. Îmbunătățește sănătatea cardiovasculară, a creierului, reduce riscul de diabet, are efect antioxidant, antiinflamator, ajută performanța sportivă, programele de slăbire, furnizează canități mari de vitamina K, beta-caroten (pro-vitamina A), mangan, folat, magneziu, fier”, a scris nutriționistul Cristian Mărgărit pe blogul său.

O omletă cu porumb și spanac este binevenită ca mic dejun, mai spune nutriționistul.

Spanacul „este nelipsit din meniul sportivilor de performanță. Al celor inteligenți, desigur. (…) Toată lumea știe că salatele sunt bune pentru slăbire. Dar spanacul are un avantaj suplimentar: mărește senzația de sațietate și prin intermediul neurotransmițătorilor, nu doar prin volum. Prin complexul de fibre, antioxidanți și fitonutrienți, ajută și la reducerea impactului glicemic al alimentelor, fiind util în prevenirea și controlul diabetului”, a precizat Cristian Mărgărit pe blogul său.

Adevărul despre carnea de porc

Nutriționistul a mai precizat că multă lume evită carnea de porc, dar că aceasta poate fi consumată în cantități moderate.

„Porcul este un animal care poate fi mâncat. Cred că, de multe ori, este mult mai sănătos decât celebrul pui care are apă, sare etc. Sunt un consumator de carne de porc. Nu consum carne zilnic, dar, dacă am o carne curată de porc, mai slabă, consum. Nu sunt adeptul cefei de porc la grătar”, a zis nutriționistul Cristian Mărgărit în emisiunea „Jungla urbană” de la DC News.

Specialistul a mai declarat că soia nu este atât de sănătoasă, ba chiar poate fi mai periculoasă decât carnea de porc.

„Potențiatorii de arome și aromele artificiale te vor face să crezi că ai mâncat ceva bun, chiar dacă ai mâncat niște gunoaie, niște deșeuri.

Aici includ și anumite compomente din soia care poate fi gândită și ca o sursă extraordinară de proteine, dar care poate fi gândită și ca un deșeu. Soia nu cred că a vrut să fie mâncată de oameni. Nu cred că era potrivită pentru specia noastră. Nu sunt adeptul consumului de soia. Veganii vin și spun: nu ai putea să mănânci carne cu dinții pe care îi ai.

Eu vin și le spun: dar soia ați putea să mâncați cu dinții pe care îi aveți? Dar grâu? Câte procesări suferă un bob de grâu pentru a deveni comestibil? La fel de multe procesări suferă și soia”, a zis Cristian Mărgărit în emisiunea Jungla urbană.