Problemele ridicate în aceste vremuri de pandemia de coronavirus au ajuns și la o școală din localitatea Răcari (județul Dâmbovița). unitatea de învățământ a intrat în scenariul roșu, adică a fost închisă după ce un cadru didactic a fost depistat pozitiv cu Sars-Cov-2. Este vorba despre o învățătoare, iar anunțul a fost făcut de primarul localității.

„Din păcate, doamna învățătoare a fost “atinsă” de virus și testul este pozitiv! In perioada 19.10-02.11 cursurile clasei a II a se vor desfășura in sistem “online”! Din fericire, doamna învățătoare, deși prezintă simptome, poate să-și desfășoare activitatea in acest sistem! Respectați indicațiile specialiștilor: purtați mască, păstrați distanță, spălați și dezinfectati mâinile cât mai des! La primele “semne de răceală” sunați medicul de familie și urmați recomandările acestuia! Doamne ajută!”, a spus Marius Caravețeanu, primarul localității dâmbovițene Răcari.

În acest județ sunt internate 206 persoane care au contractat coronavirus. Până acum s-au înregistrat 180 de persoane care și-au pierdut viața. În total, de la începutul pandemiei, Dâmbovița a contabilizat 5.110 cazuri.

Perioadă delicată și în București

Și în Capitală situația unităților școlare este critică în această perioadă. „La nivelul municipiului București într-adevăr ne pregătim pentru scenariul roșu, dacă se atinge indicele de 3 la mie, așa cum se știe. De aceea, săptămâna aceasta am solicitat prefectului de București să avem o întâlnire să ne pregătim pentru scenariul roșu”, anunța Monica Anisie, ministrul Educației, care mai preciza:

„La acea întâlnire a participat și directorul Direcției de Sănătate Publică, dar și inspectorii din fiecare sector al municipiului București. La acea ședință am aflat că, deși au fost trimise către Inspectoratul Școlar al Municipiului București 8.057 de tablete, ele nu au fost distribuite în școli. Ca atare, ieri am avut o ședință operativă la inspectoratul școlar și astăzi începem această distribuire a tabletelor în unitățile de învățământ.”