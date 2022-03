Sursa foto: Arhiva EVZ

Nu este indicat să petreci mult timp în duș. Sănătatea ta este în pericol. Care este explicația specialiștilor

Dușul vine la pachet cu o mulțime de beneficii, dar timpul petrecut în baie joacă un rol important. Potrivit doctorului Gary Goldenberg, dermatolog din New York și profesor la Icahn School of Medicine at Mount Sinai, există o durată optimă pentru acest ritual.