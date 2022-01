Beneficiile extrasalariile ale românilor se vor digitaliza. Experții în plăți online caută cele mai bune soluții

Din cauza pandemiei de COVID-19, firmele au fost nevoite să se reinventeze și să găsească soluții avantajoase pentru afacerea lor sau pentru angajați.

„Digitalizarea beneficiilor extrasalariale este un fenomen firesc, iar contextul pandemic, în care mulţi angajaţi lucrează de acasă şi cer mai multă flexibilitate, a contribuit la creşterea interesului pentru tichete de valoare electronice (carduri) şi la creşterea interesului pentru platforme de beneficii flexibile, precum Up MultiBeneficii.

Beneficii salariale în 2022

„Up România a investit în digitalizare şi în dezvoltarea soluţiilor de tip self-service atât în cazul companiilor care prin intermediul uponline.ro pot gestiona, comanda şi vizualiza online beneficiile acordate, cât şi al beneficiarilor, care-şi pot consulta soldul, accesa oferte speciale prin intermediul aplicaţiei Up Mobil sau, în cazul Up MultiBeneficii, pot opta către ce beneficii – fixe şi/sau flexibile – să redirecţioneze bugetele primite lunar de la angajator. Pentru noi, digitalizarea rămâne centrul strategiilor de dezvoltare şi în 2022″, a declarat Elena Pap, director regional Up Group.

Marile platforme de recrutare online din România au declarat că majoritatea companiilor vor avea și în anul 2022 o mulțime de beneficii extrasalariale pentru angajaţi. Scopul este ca salariații să fie motivați și recompensați pentru munca depusă.

Unele firme au decis să ofere mai multe tichete de masă, cadou, vacanţă şi cultură (beneficiile extrasalariale cele mai dorite de angajator şi angajaţi).

Up România, companie specializată în crearea de soluţii moderne de plată şi de optimizare a costurilor pentru companii, angajaţi şi comercianţi, este preocupată de evoluția beneficiilor extrasalariale, iar digitalizarea lor joacă un rol important. Aceștia caută noi tehnologii care îmbunătăţesc experienţa companiilor şi beneficiarilor de tichete electronice (carduri).

De la 1 februarie 2022, firmele vor fi obligate să ofere tichete de valoare (masă, cadou, vacanţă, cultură) exclusiv pe suport electronic (card).

„Vestea cea bună, ne spune eJobs, este că, în ciuda greutăţilor pandemiei, 87% dintre companiile româneşti oferă în continuare beneficii extrasalariale, de la tichete de masă (20%), prime de Crăciun (28%), al 13-lea salariu şi bonusuri de performanţă (15%) şi până la abonamente la clinici private sau asigurări private. În companii cu bugete mai mari (în medie 100-150 euro/luna/salariat), angajaţii primesc bugete flexibile şi acces la platforme, precum Up MultiBeneficii”, se menţionează în comunicatul companiei.