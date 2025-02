Monden Noul concurent de la Survivor România, gata să facă orice pentru a câștiga. Vedeta face senzație pe TikTok







Survivor România este una dintre cele mai provocatoare competiții de televiziune, în care abilitățile de supraviețuire și ambiția concurenților pot arăta trăsături ascunse ale acestora. În cadrul competiției, alianțele sunt vulnerabile, iar trădările devin o strategie necesară pentru a rămâne în cursa pentru marele premiu. Un nou concurent a intrat în competiție și a declarat că va face tot ce este necesar pentru a ajunge în finală.

Un nou concurent la Survivor România

În urma recentelor eliminări, noi concurenți au fost aduși în competiție pentru a intensifica lupta pentru trofeu. Printre aceștia se numără și Laurențiu Troancă, un tânăr pregătit să facă față provocărilor din jungla dominicană.

Laurențiu are un trecut marcat de alegeri curajoase. A fost admis pe locul doi la Academia Militară, însă a ales să renunțe la această carieră pentru a-și construi un viitor în Tenerife, unde a înființat o școală de meditații. Prin perseverență, a reușit să obțină independența financiară și să își atingă visurile.

„Sunt mândru că am pornit de la zero și am reușit singur”, a susținut acesta pentru Fanatik.ro, înainte de a pleca.

„Manipularea face parte din joc”

Laurențiu este pregătit atât fizic, cât și mental pentru provocările competiției. Lipsa hranei sau a somnului nu îi oferă motive de îngrijorare, iar datorită experienței din armată, acesta este familiarizat cu condiții extreme. În plus, ceea ce iese în evidență este strategia sa, fără compromisuri și directă.

„Manipularea face parte din joc. Dacă trebuie să trădez pe cineva pentru a ajunge în finală? Normal! Asta e competiția!”, a precizat acesta.

Laurențiu vrea să se impună ca lider încă din primele zile ale sale din competiție și nu ignoră șansa de a recurge la tactici dure pentru a câștiga. Cu toate acestea, nu este cert dacă strategia îi va asigura victoria Survivor România sau dacă va ajunge o țintă a rivalilor săi.