Noua modă în imobiliare. Apartamentele cele mai căutate

Analiștii din domeniul imobiliar au observat că apartamentele de vacanță sunt tot mai căutate, atrăgând atât clienți care le cumpără pentru confortul personal, cât și pe cei care au văzut potențialul de rentabilitate al acestei investiții.

Cerere pentru apartamentele de vacanță, în creștere

Corina Martin, secretar general în Federația Patronatelor din Industria Ospitalității (FPIOR), a declarat că vânzările și cererea pentru apart-hoteluri și apartamente de vacanță au crescut mult în ultimii ani.

„A crescut foarte mult vânzarea în ultimii ani și cererea pentru apart-hoteluri, apartamentele de vacanță, sunt foarte multe familii care doresc confort într-un spațiu propriu, au mai multă intimitate, călătoresc cu copii”, a spus acesta, la începutul anului.

Ce își doresc clienții

Simona Costache, Executive Sales Director One United Properties, a declarat că unii clienți cumpără apartamente pentru a locui permanent la un nivel de trai similar cu cel de acasă, iar alții investesc pentru închiriere, obținând un randament bun.

„Dezvoltările de calitate sunt întotdeauna o investiție excelentă, iar în cazul de față vorbim despre una la malul mării, de stațiunea Mamaia. Sunt clienți care își doresc să locuiască permanent, să aibă parte de același nivel de trai pe care îl au acasă și atunci investesc într-un astfel de apartament, clienții care le cumpără pentru închiriere, obținând un randament foarte bun”, a spus Simona Costache.

Directorul de vânzări al companiei a susținut că, deși primul oraș în care au dezvoltat proiectele a fost Bucureștiul, în 2018 s-au orientat spre Constanța.

„Primul oraș în care am dezvoltat a fost Bucureștiul, iar în toamna anului 2018, după ce am analizat și piața imobiliară din Constanța, am decis că este o oportunitate să investim și aici. Am fost primii care am construit o parcare 100% subterană, fluidizând astfel traficul din zonă și anticipând practic ce se va întâmpla în viitor, stațiunea fiind una în plină dezvoltare”.