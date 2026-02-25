Social Special

Ninsorile și viscolul ți-au avariat locuința sau mașina? Cum se întocmește dosarul de daună și ce acte conține

Ninsorile și viscolul ți-au avariat locuința sau mașina? Cum se întocmește dosarul de daună și ce acte conține
Cum să întocmești corect dosarul de daună după ce ninsoarea sau viscolul ți-au avariat locuința sau mașina. Ghid complet cu pași, acte necesare și recomandări pentru obținerea despăgubirii.

Atunci când condițiile meteo extreme provoacă pagube, întocmirea corectă a dosarului de daună este esențială pentru recuperarea despăgubirilor de la asigurator. Ninsoarea abundentă sau viscolul pot deteriora acoperișuri, geamuri, mobilier, dar și autoturisme. Companiile de asigurări au proceduri clare, iar respectarea acestora accelerează procesul de evaluare și plata despăgubirilor.

Notificarea rapidă a companiei de asigurări

Primul pas după constatarea daunelor este contactarea imediată a asiguratorului. Este recomandat ca notificarea să se facă în termen de 24-48 de ore de la producerea evenimentului. În comunicare trebuie oferite detalii precise: tipul pagubelor, circumstanțele producerii lor, precum și data și ora incidentului.

O informare promptă permite companiei să inițieze procesul de evaluare și să stabilească dacă este necesară trimiterea unui expert pe teren.

Documentarea pagubelor prin fotografii și estimări

Pentru fiecare daună este important să existe dovezi vizuale. Fotografiile și videoclipurile cu bunurile afectate oferă companiei o imagine clară asupra magnitudinii pagubelor. Este util să se păstreze și bunurile avariate până la evaluarea expertului, dacă nu prezintă riscuri de siguranță.

În paralel, se pot obține estimări preliminare ale costurilor de reparație sau înlocuire, pentru a susține cererea de despăgubire.

Cererea de despăgubire și polița de asigurare

Dosarul începe cu completarea cererii de despăgubire. Aceasta trebuie să includă datele personale, informații despre poliță, descrierea evenimentului și valoarea aproximativă a daunelor. În funcție de tipul bunului afectat, se va atașa polița PAD sau CASCO pentru locuință, respectiv polița CASCO sau RCA pentru autoturisme.

Aceste documente dovedesc acoperirea asigurării și permit companiei să analizeze situația.

Mașină blocată în zăpadă

Mașină blocată în zăpadă. Sursa foto: arhivă EVZ

Dovada dreptului asupra bunului și constatarea daunelor

Pe lângă poliță, este necesar să se adauge documente care atestă proprietatea. Pentru locuință pot fi titluri de proprietate, contracte de vânzare-cumpărare sau acte de închiriere. Pentru mașină sunt necesare cartea de identitate a vehiculului și certificatul de înmatriculare.

Evaluarea daunelor este realizată fie printr-un proces-verbal întocmit de asigurator, fie prin constatare amiabilă în cazul implicării altor vehicule. Detaliile despre cauză și amploare sunt incluse în aceste documente.

Fotografiile și devizele completează dosarul

Fotografiile și videoclipurile sunt completate de devizele de reparație. Pentru locuință, acestea pot proveni de la constructori sau firme de reparații, iar pentru autoturisme de la service-uri autorizate.

Se recomandă obținerea mai multor estimări, pentru a susține valoarea solicitată. Facturile provizorii pentru materiale sau piese cumpărate pot fi incluse pentru a demonstra cheltuielile efectuate.

Alte documente utile

În anumite cazuri, pot fi necesare documente suplimentare. Intervențiile ISU, raportul pompierilor sau declarații ale martorilor pot susține natura evenimentului. Facturile pentru bunuri distruse, mobilier sau electrocasnice, pot fi anexate pentru a demonstra valoarea pagubelor.

Companiile de asigurări pot solicita și alte acte specifice în funcție de tipul daunelor.

Depunerea și urmărirea dosarului

Dosarul complet poate fi depus fie online, fie la sediul companiei. Păstrarea copiilor tuturor documentelor este obligatorie pentru orice eventualitate. În general, companiile au termen de 30 de zile pentru soluționarea cererii de despăgubire.

Este recomandat să se mențină o comunicare constantă pentru a verifica stadiul dosarului și eventualele clarificări suplimentare.

