Nicușor Dan și vicepreședintele Executiv al Comisiei Europene pentru Coeziune și Reforme, discuții cruciale despre măsurile de disciplină fiscală

Președintele Nicușor Dan a purtat discuții cu Rafaelle Fitto, vicepreședintele executiv al Comisiei Europene pentru Coeziune și Reforme (CE). În urma întâlnirii, șeful statului spune că România va continua implementarea reformelor prin PNRR și că urmează o nouă etapă de măsuri pentru consolidarea disciplinei fiscale.

Cei doi au discutat despre principalele provocări cu care se confruntă Europa, punând accent pe necesitatea de a proteja stabilitatea și de a stimula prosperitatea în întreaga Uniune Europeană.

„Am abordat cele mai importante provocări cu care se confruntă Europa, în special necesitatea urgentă de a proteja stabilitatea și de a stimula prosperitatea în toată Uniunea Europeană. Ne-am concentrat pe teme-cheie, precum consolidarea unității între statele membre, reformele în derulare și viitorul buget al UE”, arată președintele. De asemenea, Nicușor Dan și Rafaelle Fitto au discutat despre programele de coeziune ale UE.

„În cadrul întâlnirii, am evidențiat rolul esențial al Politicii de Coeziune în cadrul mai larg al politicilor UE. Am subliniat faptul că programele de coeziune ale UE au sprijinit în mod constant convergența și creșterea durabilă a României. În acest sens, am susținut necesitatea unor soluții eficiente pentru Politica de Coeziune, inclusiv în contextul viitorului Cadru Financiar Multianual”, adaugă Nicușor Dan.

Șeful statului a reafirmat că avansarea convergenței rămâne un obiectiv important pentru România și constituie o bază pentru consolidarea competitivității Uniunii Europene. Totodată, Nicușor Dan a subliniat importanța asigurării unui acces extins și echitabil pentru companii la instrumentele de competitivitate ale UE.

Potrivit președintelui, bugetul UE pentru perioada 2028–2034 trebuie să fie ambițios, eficient și flexibil, pentru a susține obiectivele pe termen lung ale Uniunii și a răspunde provocărilor emergente, menținând convergența ca prioritate centrală.

El a subliniat, în discuția cu vicepreședintele executiv Raffaele Fitto, importanța unor soluții adaptate pentru regiunea de graniță estică a UE și rolul investițiilor în securitate ca element complementar al competitivității.

„I-am transmis Vicepreședintelui Executiv Raffaele Fitto faptul că apreciem atenția constantă față de nevoile specifice ale regiunii de graniță estică a Uniunii Europene, am subliniat importanța unor soluții adaptate pentru această zonă și am evidențiat rolul investițiilor în securitate ca element complementar al competitivității. Am reafirmat, de asemenea, angajamentul ferm al României de a implementa Planul Național de Redresare și Reziliență și am reiterat concentrarea noastră pe disciplina fiscală, creșterea durabilă și investițiile strategice”, a încheiat șeful statului.