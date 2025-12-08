Nicușor Dan: Parteneriatul strategic dintre România și SUA rămâne o ancoră fundamentală pentru stabilitatea regională

Președintele Nicușor Dan, aflat într-o vizită în Franța, a declarat, despre noua strategie de apărare a SUA, că, deși documentul conține poziții critice față de Europa, parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite va rămâne „o ancoră fundamentală pentru stabilitatea regională”. „Dincolo de diferențele de opinie, trebuie să ne concentrăm pe potențialul considerabil al cooperării dintre UE și Statele Unite”, a mai spus acesta, pentru Le Monde.

Potrivit președintelui, noua strategie confirmă direcțiile anticipate anterior, printre care se numără accentuarea atenției Statelor Unite asupra regiunii Indo-Pacific și așteptarea ca statele europene să își asume „un rol mai substanțial în garantarea securității” pe continent.

„În ceea ce privește România, luăm foarte în serios angajamentele asumate la Haga [în cadrul summit-ului Organizației Tratatului Atlanticului de Nord din iunie] și dedicăm resurse substanțiale apărării și securității, în deplină conformitate cu responsabilitățile noastre de aliat”, a mai spus acesta, pentru Le Monde.

Nicușor Dan a afirmat că, deși documentul conține poziții critice față de Europa și evidențiază diferențe de abordare ideologică, el este în continuare convins că parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite rămâne „o ancoră fundamentală pentru stabilitatea regională”.

„Dincolo de diferențele de opinie, trebuie să ne concentrăm pe potențialul considerabil al cooperării dintre UE și Statele Unite. Interesele noastre comune, atât pe continent, cât și dincolo de acesta, sunt mai importante decât ceea ce ne desparte. Circumstanțele dificile de astăzi ne obligă, pe europeni și americani deopotrivă, să imaginăm împreună lumea de mâine și să o facem posibilă împreună. Nu putem oferi concurenților noștri satisfacția de a ne vedea divizați”, a mai spus președintele.

Întrebat dacă este de acord cu afirmațiile făcute de Emmanuel Macron, potrivit cărora Statele Unite ar putea „trăda” Ucraina, Nicușor Dan a spus că Macron nu a făcut niciodată o astfel de declarație.

„Emmanuel Macron nu a spus niciodată asta, cel puțin public. Este legitim ca Statele Unite să dorească pacea, dar pentru a avea pace trebuie să existe voință atât din partea Ucrainei, cât și din partea Rusiei. Până în prezent, nu văd această voință din partea Rusiei”, a mai spus acesta.