Nicole Cherry, despre realizările din acest an: Simt că viața este bună cu mine

Nicole Cherry, în vârstă de 26 de ani, a declarat că acest an a fost plin de momente importante pentru cariera sa. Cântăreața, care a deschis concertul lui Jennifer Lopez de la București, susține că se simte foarte motivată de tot ceea ce trăiește. „Să cânt în deschiderea lui Jennifer Lopez am simțit-o ca pe o onoare”, a spus aceasta, pentru viva.ro.

Nicole Cherry a afirmat că se simte foarte activă, inspirată și motivată de tot ceea ce trăiește în carieră. Ea a menționat că ultimii ani au fost „intenși și efervescenți, cu mult de muncă, dar și cu rezultate pe măsură”.

„2025 a adus multe bucurii: primul meu EP, care se numește „Roșu Aprins”, primul meu show, care s-a numit „Unusual”, o experiență imersivă care a avut loc la MINA Museum, unde am prezentat și piese noi de pe EP, dar și hiturile pe care fanii mei le iubesc. Am cântat în deschiderea lui Jennifer Lopez la București, am urcat pe scena Intencity și Unforgettable și, bineînțeles, călătoria în Columbia pentru a promova colaborarea cu DJ Pope pentru „De Ti Me Acuerdo”, a spus artista.

În timpul interviului, vedeta a discutat și despre deschiderea concertului lui Jennifer Lopez. Potrivit acesteia, momentul a fost atât de intens încât aproape că nu îi venea să creadă că se află pe acea scenă.

„Să cânt în deschiderea lui Jennifer Lopez am simțit-o ca pe o onoare, o oportunitate uriașă și chiar o responsabilitate, având în vedere că România este singura țară din turneul european unde a avut un opening act”, a mai spus vedeta.

Ea a adăugat: „Am cunoscut-o pe JLo după show-ul ei, am avut ocazia să interacționăm, a fost o seară care mi-a adus încredere că sunt pe drumul cel bun și multă inspirație, bineînțeles. JLo a avut un super show, cu super ținute, lookuri impresionante, coregrafii și multe hituri”.

Întrebată despre cum este să lucreze alături de soțul ei, cu care este într-o relație de șapte ani, artista a spus că este o plăcere să colaboreze și să construiască împreună.

„Sunt momente în care mai apar tensiuni, de la oboseală sau viziuni diferite, dar nimic semnificativ care să ne afecteze relația”, a mai adăugat aceasta.