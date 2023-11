Nico, în culmea fericirii. Ce a făcut alături de soț e extraordinar

Nico, pe numele real Nicoleta Matei, este căsătorită Laurențiu Matei de 25 de ani. Artista are o fiică pe nume Alexandra, alături de care a participat în cel de-al treilea sezon al emisiunii „Asia Express”.

Nico a explicat că fiica sa lucrează la un post de televiziune din Ploiești, unde prezintă știrile sportive. Nico a dezvăluit de curând că a devenit bunică. Fiica sa, Alexandra, a născut un băiețel pentru care a ales numele Mathias.

Nico este o soţie şi bunică fericită

Nico și partenerul său de viață și-au reînnoit jurămintele. Artista a spus că te simți împlinit doar atunci când cel mai bun prieten îți este și soț.

„Te simți norocos când îți petreci fiecare zi alături de cel mai bun prieten și te simți împlinit când cel mai bun prieten îți este și soț. Astăzi se împlinesc 25 de ani de când ne-am promis că ne vom iubi și ne vom respecta unul pe celălalt și iată-ne acum, din nou în fața Divinității, pentru a reînnoi promisiunile noastre. Îți mulțumesc, Laurentiu, pentru toata dragostea și grija pe care ne-o porți! La mulți ani noua, dragul meu!”, a scris artista.

Nico şi-a reînoit jurămintele. Sursa foto: Facebook

Artista a vorbit despre căsnicia sa cu Laurențiu

Nico a vorbit despre succesul căsniciei cu Laurențiu Matei. Artista spune că sunt și momente în care te plictisești, trebuie să ştii să readuci flacăra. Iar ei, spune ea, au reuşit.

”Nu gândim la fel, dar iubim muzica, iubim animalele, avem multe puncte în comun. Dacă am avut ceva de obiectat, eu întotdeauna i-am spus pe față, niciodată nu am fost genul care să adoarmă supărată și să nu spună de am fost supărată în ziua respectivă. Noi întotdeauna am socializat, ne-am spus verde-n față dacă nu ne-a convenit ceva și cred că asta contează într-o familie, într-un cuplu. Trebuie să fii deschis, să fii sincer. Sunt și momente în care te plictisești, trebuie să readuci flacăra. Noi am reușit să ardem flacăra tot timpul”, a declarat artista.

Arista şi Laurenţiu. Sursa foto: Facebook

”Nu avem tabieturi. Nu suntem romantici. Nu e genul care să iasă la evenimente mondene, dar cei care îl cunosc, știu că am în spate un bărbat puternic, drăgăstos și câteodată și romantic, în felul lui. (…)

Sursa foto. Facebook.

Nu, n-am avut nicio cumpănă. Am o bază în el, știu că omul ăsta e pentru mine, mă iubește. Cred că Dumnezeu ne-a ferit. Nu ne-am făcut planuri niciodată, nici eu și nici el”, a mai spus artista.