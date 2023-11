Nicoleta Pauliuc, președinta Comisiei pentru apărare: Ucraina va intra în NATO

Nicoleta Pauliuc, președinta Comisiei pentru apărare, a anunțat, la evenimentul „Bucharest Leaders Summit: The Highway to Succes”, că Ucraina va intra în NATO. Nicoleta Pauliuc, sonatoare PNL, are vești bune și pentru Republica Moldova. Este pe drumul cel bun de aderare în Uniunea Europeană.

Nicoleta Pauliuc: Procesul de aderare al Ucrainei de a intra în NATO va fi accelerat

Nicoleta Pauliuc dă asigurări că nu va mai trece foarte mult timp până când România şi Ucraina vor avea o responsabilitate partajată în apărarea Flancului Estic.

„Noi, factorii de decizie de la Bucureşti, credem că nu va mai trece foarte mult timp până când România şi Ucraina vor avea o responsabilitate partajată în apărarea Flancului Estic la NATO şi, împreună cu Republica Moldova, vom reprezenta frontiera răsăriteană a Uniunii Europene. Cu siguranţă, după victoria Ucrainei împotriva unei Federaţii Ruse cu o viziune retrogradă asupra lumii, procesele de aderare la Uniunea Europeană şi NATO vor fi accelerate”, a declarat senatoarea.

Nu trebuie să uităm nici de Republica Moldova

Președinta Comisiei pentru apărare amintește că România are „datorie de sânge să-i ajutăm să facă faţă asaltului extern. Şi tentativelor de destabilizare”

„Pe această cale, vreau să-i felicit pe decidenţii de la Kiev că au înţeles faptul că Republica Moldova este o piesă crucială a acestui puzzle geostrategic. Pe cale de consecinţă, efortul de aderare la UE trebuie privit ca un proces sincron. De altfel, în discuţiile pe care le-am avut şi anul acesta, şi anul trecut. La Chişinău, a devenit foarte clar că obiectivul fundamental este conectarea Republicii Moldova, în tandem cu Ucraina, la principiile şi valorile Uniunii Europene”, a declarat Nicoleta Pauliuc.

Nicoleta Pauliuc: Se fac eforturi pentru a sprijini cauza corectă a Ucrainei

Senatoarea liberală a ţinut să precizeze că România este un un pilon de stabilitate în Flancul Estic, şi spune:

„În această ecuaţie, rolul României este important pentru că Bucureştiul chiar a fost un pilon de stabilitate în Flancul Estic. Am fost solidari, am fost înţelepţi în acţiune, nu am creat probleme, ne-am achitat de sarcinile care ne-au revenit în efortul colectiv de securizare a spaţiului euro-atlantic şi am făcut eforturi, inclusiv economice, pentru a sprijini cauza corectă a Ucrainei. Am făcut-o sub imperiul ideii binelui comun, dar şi gândindu-ne că, la un moment dat, vom putea fi un bloc de acţiune şi discurs unitar”.

Câţi bani alocă România pentru Apărare

Nicoleta Pauliuc a subliniat faptul că România alocă bani mai mulţi pentru Apărare pentru achiziţia de tehnică militară de ultimă generaţie.

„Din perspectivă militară şi de securitate, trebuie spus că România alocă 2,5% din PIB pentru Apărare –începând de anul acesta. În total, vorbim de peste 60 de miliarde de euro până în 2030. Bani mulţi care vor merge către achiziţia de tehnică militară de ultimă generaţie – atât pentru protecţia spaţiului aerian (vorbim de decizia privind achiziţia de avioane F35), dar şi pentru securitatea în Marea Neagră.”, a spus Nicoleta Paulic la „Bucharest Leaders Summit: The Highway to Succes”.