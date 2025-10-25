Neurochirurgul Iustinian Simion: Statul prelungit pe scaun poate afecta coloana vertebrală. Ce riscă persoanele care petrec multe ore la birou

Statul prelungit pe scaun poate afecta grav coloana vertebrală, a declarat neurochirurgul Iustinian Ioachim Simion, exclusiv pentru EVZ. Potrivit medicului, principalele probleme apar din cauza presiunii crescute asupra discurilor intervertebrale. Astfel, persoanele care petrec multe ore la birou au mai multe șanse să se confrunte cu probleme dureri puternice la nivelul spatelui, cifoze sau chiar cu hernii de disc.

În ultimii zece ani, numărul românilor care petrec ore îndelungate la birou a crescut considerabil, ceea ce face ca problemele asociate statului prelungit pe scaun să devină tot mai răspândite. Tot mai multe persoane petrec între șase și opt ore pe zi în fața calculatorului, adesea în poziții neadecvate și fără pauze regulate. Această rutină zilnică, combinată cu lipsa activității fizice și cu alimentația dezechilibrată, are efecte directe asupra sănătății coloanei vertebrale, atrage atenția medicul.

„Sunt mai multe efecte ale statului prelungit pe scaun. În principal, vorbim de o presiune crescută pe discurile intervertebrale, mai ales dacă stăm pe scaun în poziții neadecvate și nu avem un suport lombar corect. Presiunea pe discurile din zona lombară crește pentru că poziția neadecvată creează niște pârghii de presiune foarte mari, care pot duce la mai multe probleme, printre care herniile de disc sau degenerările discale”, a explicat neurochirurgul Iustinian Simion.

Medicul subliniază că statul pe scaun într-un mod incorect are efecte profunde asupra posturii.

„Statul pe scaun într-un mod incorect ne modifică postura și curburile fiziologice ale coloanei vertebrale. Tindem să ne aplecăm în față sau, mai concret, vorbim despre o tendință de accentuare a cifozei. Există o cifoza fiziologică, dar cea patologică presupune depășirea gradului fiziologic al curburilor normale ale coloanei vertebrale. Prin această cifoza se și slăbesc mușchii care susțin coloana vertebrală, din cauza faptului că sunt întinși”, a adăugat el.

„Un alt aspect de menționat în cazul celor care stau foarte multe ore la birou este că se reduce lordoza lombară. Coloana vertebrală are o curbură în formă literei S, un S foarte fin, însă în momentul în care stăm foarte multe ore pe scaun se produce cifoza coloanei dorsale și se îndreaptă coloana lombară. Se produce o lordoza lombară redusă. Se aplatizează practic curbura naturală a coloanei lombare. În momentul în care se aplatizează, presiunea pe discurile intervertebrale este foarte mare și, în mod automat, la orice mișcare neadecvată apare hernia de disc”, mai spune neurochirurgul.

Potrivit specialistului, efectele statului prelungit pe scaun nu sunt influențate doar de postura greșită. Medicul neurochirurg mai spune că numărul tinerilor care se confruntă cu hernia de disc a crescut semnificativ, iar acest fenomen este legat de calitatea țesuturilor, dar și de lipsa mișcării și a unui stil de viață sănătos.

„Cred că acest lucru are legătură cu mai mulți factori. Calitatea țesuturilor este esențială. Un impact foarte mare îl are mâncarea din ultima perioadă, pentru că este din ce în ce mai procesată, iar nutrienții pe care acum 50 de ani îi consumau oamenii aveau o altă calitate. Astăzi se mănâncă foarte prost din punct de vedere caloric și nutrițional. Nu mai există un echilibru între proteine, glucide, lipide și nu mai există o calitate a acestor alimente. Aceste aspecte se revarsă în calitatea țesuturilor generațiilor tinere”, continuă neurochirurgul.

Pe lângă alimentație, lipsa mișcării afectează sănătatea coloanei vertebrale, atrage atenția neurochirurgul Iustinian Ioachim Simion. Medicul susține că orele petrecute pe telefon sau tabletă au un impact semnificativ asupra posturii copiilor și adolescenților.

„Un alt factor este sedentarismul. Dacă ne uităm în urmă cu 15 ani, copiii și tinerii băteau mingea ore întregi și făceau mișcare, însă astăzi majoritatea petrec ore întregi pe telefon și în poziții total neadecvate. Stau ore întregi ghemuiți, cu picioarele strânse sub ei, pentru că mirajul acesta al rețelelor sociale le captează toată atenția. Nu sunt conștienți că rămân captivi în aceste poziții ore întregi”, a mai spus medicul Iustinian Simion.

