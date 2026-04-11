International

Netanyahu, ținta unor gesturi obscene, în direct la o televiziune din Spania

Comentează știrea
Netanyahu, ținta unor gesturi obscene, în direct la o televiziune din SpaniaSpania gest obscen Netanyahu / sursa foto: captura video
Din cuprinsul articolului

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a fost ținta unui gest obscen în timpul unei transmisiuni în direct la televiziunea Sexta din Spania, incident care a avut loc pe fondul tensiunilor diplomatice tot mai accentuate dintre cele două state, potrivit The Hill.

Momentul, în care mai multe persoane au urcat pe scenă și au făcut gesturi provocatoare, a fost difuzat în direct și ulterior distribuit pe scară largă pe rețelele sociale.

Episodul survine la scurt timp după declarațiile critice ale premierului israelian la adresa guvernului de extremă stânga din Spania, condus de Pedro Sanchez, care a avut, de-a lungul timpului, numeroase declarații de susținere a teririștilor palestinieni Hamas, și după anunțul privind măsuri concrete, inclusiv excluderea reprezentanților din dintr-un mecanism de coordonare legat de situația din Gaza.

Contextul deciziilor lui Netanyahu: excluderi și reacții publice

Potrivit mesajelor publicate de Netanyahu, Israelul „nu va tăcea în fața celor care ne atacă”, iar printre acțiunile concrete se numără retragerea sau excluderea reprezentanților spanioli din centrul de coordonare din Kiryat Gat.

Acest centru are rol în gestionarea și monitorizarea situațiilor operaționale legate de Gaza, inclusiv aspecte privind armistițiul și coordonarea umanitară.

Premierul israelian a acuzat Spania că „s-a opus” Israelului și că ar fi „defăimat” armata israeliană, pe care a descris-o drept „cea mai morală armată din lume”.

Declarațiile marchează o înăsprire a tonului diplomatic și indică o deteriorare clară a cooperării bilaterale în domenii sensibile.

Incidentul din Spania: gesturi obscene în direct

Tensiunile politice au fost amplificate de un moment controversat difuzat la televiziunea spaniolă, relatat de Clash Report. În timpul unei transmisiuni în direct, cinci persoane – trei femei și doi bărbați – au urcat pe scenă râzând și au făcut gesturi obscene, inclusiv arătând degetul mijlociu, în timp ce numele lui Netanyahu era menționat.

Premierul israelian a acuzat Spania că „s-a opus” Israelului și că ar fi „defăimat” armata israeliană, pe care a descris-o drept „cea mai morală armată din lume”.

Imaginile s-au răspândit rapid pe rețelele sociale, devenind virale și generând reacții diverse, de la critici la adresa lipsei de respect până la interpretări politice privind climatul de opinie din Spania față de guvernul israelian.

Reacția oficială a guvernului spaniol

Guvernul spaniol a respins ferm acuzațiile venite din partea Israelului. Într-un comunicat oficial, autoritățile de la Madrid au calificat comentariile biroului lui Netanyahu drept „false și calomnioase” și au subliniat că „poporul spaniol este prieten al poporului Israelului și al poporului Palestinei”.

Executivul spaniol a reiterat poziția sa privind conflictul din Orientul Mijlociu, afirmând că a condamnat „atacul atroce comis pe 7 octombrie de gruparea teroristă Hamas” și că a cerut „din prima zi eliberarea necondiționată a tuturor ostaticilor”.

Totodată, Madridul a subliniat că, „având aceeași determinare”, solicită „încetarea imediată a violenței nesfârșite din Gaza”.

Escaladare diplomatică pe fondul conflictului din Gaza

Schimbul de acuzații dintre Israel și Spania reflectă tensiunile mai largi generate de războiul din Gaza și de poziționările diferite ale statelor europene față de acțiunile militare israeliene. Excluderea Spaniei din mecanismele de coordonare indică o ruptură punctuală, dar semnificativă, în cooperarea internațională privind gestionarea crizei.

Deși nu au fost anunțate măsuri suplimentare imediate, evoluția situației sugerează posibilitatea unor noi fricțiuni diplomatice, în funcție de dinamica conflictului și de reacțiile partenerilor internaționali.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

HAI România!

Proiecte speciale