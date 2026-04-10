Israel exclude implicarea Franței în discuțiile cu Libanul care vor avea loc la Washington

Israelul a refuzat să permită implicarea Franței în discuțiile directe cu Libanul care ar urma să înceapă săptămâna viitoare la Washington, potrivit a două surse citate de The Jerusalem Post. Decizia vine pe fondul tensiunilor dintre partea israeliană și autoritățile franceze, după mai multe episoade din ultimele luni legate de Iran, Hezbollah și poziția Parisului față de operațiunile militare israeliene. Reprezentanții celor două state ar urma să se întâlnească marți la Departamentul de Stat, în prezența unui mediator american.

Potrivit surselor citate, partea israeliană a transmis că nu mai consideră Franța un mediator echidistant în acest dosar. Un oficial israelian a invocat atât pozițiile Parisului față de Iran, cât și lipsa unor măsuri concrete în raport cu Hezbollah.

„Comportamentul Franței din ultimul an – inclusiv inițiativele menite să limiteze capacitatea Israelului de a acționa împotriva Iranului și lipsa totală de disponibilitate de a lua măsuri concrete pentru a ajuta Libanul să dezarmeze Hezbollah – au determinat Israelul să considere Franța un mediator nedrept”.

Decizia Israelului vine pe fondul nemulțumirilor tot mai mari legate de comportamentul Franței din ultimele luni, în special după atacul comun israeliano-american asupra Iranului. Franța a refuzat să permită aeronavelor americane care transportau arme către Israel să tranziteze spațiul său aerian.

În plus, după ce Hezbollah a început să lanseze atacuri la o zi după lovitura israeliano-americană asupra Iranului, președintele francez Emmanuel Macron și alți oficiali de rang înalt din Franța au făcut presiuni asupra Israelului pentru a nu declanșa o operațiune terestră în Liban.

În ultimele săptămâni, Libanul a încercat să inițieze negocieri directe cu Israelul, în principal pentru a preveni o operațiune militară israeliană de amploare pe teritoriul său. Aceste demersuri au fost făcute atât prin intermediul unor oficiali de rang înalt din administrația Trump, cât și prin oficiali ai guvernului francez.

În timp ce administrația Trump le-a transmis libanezilor „Faceți mai întâi pași serioși pentru dezarmarea Hezbollah, apoi vom discuta cu Israelul”, guvernul francez, condus de președintele Macron – care a purtat de mai multe ori discuții cu premierul Benjamin Netanyahu pe acest subiect – a încercat să promoveze negocieri directe.

Potrivit informațiilor apărute, Israelul a arătat puțin interes față de inițiativele de dialog promovate de partea libaneză și de autoritățile franceze. Argumentul invocat a fost că guvernul libanez nu acționează împotriva Hezbollah. În acest context, partea israeliană a susținut că nu are altă opțiune decât să intervină militar pe teritoriul Libanului.

Schimbarea de poziție a Israelului și decizia de a merge mai departe cu discuțiile cu Libanul vin după lovituri și operațiuni semnificative împotriva organizației, dar și în urma unei solicitări din partea Statelor Unite.

Potrivit textului, inclusiv în cadrul unei convorbiri între Netanyahu și Trump, partea americană a cerut ca activitatea militară din Liban să fie „reduce” pentru a permite avansarea negocierilor cu Iranul.

Discuțiile ar urma să înceapă marți, la Departamentul de Stat. Israelul va fi reprezentat de ambasadorul său la Washington, Yechiel Leiter, iar Libanul de ambasadorul său în Statele Unite, Nada Hamadeh.

Mediatorul american va fi Michel Issa, ambasadorul SUA în Liban.