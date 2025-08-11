International Netanyahu a respins acuzațiile de genocid din Gaza: Dacă voiam, ne-ar fi luat o după-amiază







Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, a respins acuzațiile potrivit cărora Israelul ar comite genocid în Fâșia Gaza. „Dacă am fi vrut să comitem genocid, ne-ar fi luat exact o după-amiază”, a spus acesta, potrivit The Times of Israel.

Netanyahu a făcut această declarație la finalul conferințelor de presă consecutive susținute pentru jurnaliștii străini și israelieni, unde a respins din nou acuzațiile că Israelul ar fi aplicat o politică de înfometare în enclava palestiniană.

În declarațiile date presei israeliene, premierul a susținut că Israelul nu a întrerupt niciodată ajutorul umanitar pentru Gaza, deși guvernul său a adoptat această măsură la începutul anului.

El a făcut aceste afirmații în timp ce apăra decizia recentă a guvernului de a lansa o ofensivă majoră în orașul Gaza. Premierul a spus că operațiunea va duce la înfrângerea mișcării teroriste Hamas, însă planul a stârnit un val de critici atât pe plan intern, cât și la nivel internațional.

Israelul a fost criticat la nivel internațional după rapoartele referitoare la foametea și decesele cauzate de malnutriție în Fâșia Gaza. Netanyahu a respins de mai multe ori acuzațiile conform cărora Gaza ar fi afectată de foamete și că Israelul ar încerca să provoace o criză umanitară în zonă.

Mai mult, autoritățile israeliene au negat ferm acuzațiile de genocid, formulată de activiști pro-palestinieni, organizații israeliene și câteva țări. Potrivit acestora, Israelul depune eforturi pentru a proteja civilii, pe care Hamas îi expune la pericol, scrie Times of Israel.

„Nu există foamete. Nu a existat foamete. A existat o penurie. Și, cu siguranță, nu a existat o politică de înfometare. Dacă am fi vrut să provocăm foamete, dacă aceasta ar fi fost politica noastră, 2 milioane de locuitori din Gaza nu ar mai fi în viață astăzi, după 20 de luni”, a spus Netanyahu în timpul conferinței.

El a adăugat: „Este la fel cu genocidul – dacă am fi vrut să comitem genocid, ne-ar fi luat exact o după-amiază”.

La începutul conferinței de presă, Netanyahu a apărat politica Israelului privind ajutorul umanitar în Fâșia Gaza, subliniind că aceasta este în curs de revizuire. În ultimele săptămâni, oficialii Hamas, agenții internaționale și grupuri de ajutor umanitar au documentat un număr tot mai mare de decese cauzate de foamete în Gaza.

Israelul a contestat aceste afirmații, acuzând Hamas de furtul ajutoarelor și Națiunile Unite de eșecul în distribuirea acestora. În fața criticilor internaționale, autoritățile israeliene au luat măsuri pentru a spori fluxul de provizii către regiune.

“Where’s the aid?” 🎥 Footage from just 4 days ago shows Hamas terrorists looting an aid truck, this is the same organization spreading false claims about a deliberate starvation campaign in Gaza. Make it make sense. pic.twitter.com/lG0tRLIltS — Israel Defense Forces (@IDF) July 29, 2025

La conferința de presă, Netanyahu a fost întrebat dacă decizia sa de la începutul acestui an de a opri ajutorul umanitar a fost o strategie eșuată pentru a înfrunta Hamas.

„În primul rând, trebuie să înțelegem ce s-a întâmplat de fapt. Nu am spus niciodată că vom opri toate livrările de ajutor umanitar. Ce am spus a fost că, pe lângă oprirea camioanelor pe care Hamas le confisca – luând pentru sine marea majoritate a conținutului lor, apoi vânzând resturile la prețuri exorbitante populației palestiniene... vom opri acest lucru”, a răspuns premierul.

Cu toate acestea, pe 2 martie, biroul premierului anunța: „Prim-ministrul Netanyahu a decis că, începând de astăzi dimineață, toate intrările de mărfuri și provizii în Fâșia Gaza vor fi oprite”. El a prezentat măsura ca o modalitate de a reduce sursele de profit pentru Hamas și de a pune presiune asupra grupării teroriste pentru a obține concesii.

După 11 săptămâni, sub presiunea aliaților internaționali, Netanyahu a schimbat politica și a susținut Fundația Umanitară pentru Gaza, o inițiativă condusă de SUA, care oferea ajutor direct civililor prin patru puncte de distribuție, ocolind Hamas și ONU. „Nu am vrut să provocăm foamete aici – dimpotrivă, am vrut să ocolim jafurile și furturile Hamasului”, a spus acesta duminică.