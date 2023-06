Nebunia din bucătăria chineză. Ce sunt, de fapt, pietrele prăjite care au provocat furori pe internet. Video

Videoclipurile cu bucătari care pregătesc pietre prăjite au devenit cea mai recentă tendință pe rețelele sociale din China. Unele clipuri prezintă bucătari care frig pietrele cu usturoi și ardei iute în piețe de noapte aglomerate, în timp ce altele surprind scene cu localnici gătind pietre proaspăt pescuite de pe malul unui râu.

Indiferent de modul în care este pregătită, mâncarea cunoscută sub numele de „suodiu” (suge și aruncă) a devenit extrem de populară pe internet, cel puțin în videoclipurile în care oamenii își păcălesc prietenii neștiutori. În timp ce unii bucătari online insistă că este un fel de mâncare delicioasă, în alte videoclipuri se pot vedea clienți neștiutori care scuipă pietrele cu groază.

Un videoclip care a acumulat aproape 800.000 de vizualizări prezintă un bucătar care vinde o porție de suodiu pentru 16 yuani (1,74 lire sterline), ceea ce unii consideră că este scump, având în vedere că ingredientele pot fi refolosite.

Amazing, Hubei specialty snacks, stir-fried stones.

Yes, this is pebbles from the river.

湖北嗦丢😋😋😋 pic.twitter.com/s7HK3moxRF

