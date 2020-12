După anul 2010 și 2016, anul 2020 a înregistrat temperaturi record pentru pentru planeta Pământ. Meteorologii vorbesc depsre o intensificare a fenomenului ”El Nino”, iar acest lucru se vede în temperaturile înregistrare și în manifestările vremii, care devin tot mai periculoase.

Cei de la Organizația Mondială de Meteorologie susțin că anul 2020 se clasează pe locul doi în topul celor mai călduroși ani, toți indicii și parametri după care se facă măsurătorile oficiale, arătând acest lucru, pentru primele zece luni ale anului.

„A fost un an deosebit, dar cred că cel mai important în afară de fenomenele severe a fost schimbarea în bilanțul carbonic la nivel global, iar asta din cauza pandemiei. Există un studiu care a fost publicat acum câteva săptămâni și care asta analiza – ce s-a întâmplat cu emisiile de carbon, ce am emis noi până în 2019, ce am extras din atmosferă, și au făcut și predicții pentru anul 2020”, a comentat expertul meteo Bogdan Antonescu.

Schimbările climatice nu mai pot fi contestate de nimeni. De exemplu, în România, de Crăciun s-au înregistrat temperaturi de aprilie, de zece grade Celsius. Experții vorbesc despre faptul că, în prezent, temperaturile sunt cu 10-15 grade mai mari decât normalul temperaturilor înregistrate în de-a lungul timpului. Un alt exemplul vine de la Montreal, unde de Crăciun s-au înregistrat 13 grade Celsius, enorm de mult, în comparație cu alți ani când se înregistrau -32 de grade.

Și totuși se vede o speranță

Expertul în probleme de meteorologie, Bogdan Antonescu, spune că lucrurile pot reveni spre o situație normală, dacă omenirea va înțelege să reducă emisiile de dioxid de carbon.

De exemplu, în cele trei luni de lockdown, prin care Planeta a trecut în 2020, emisiile de carbon în atmosferă au scăzut semnificativ, fiind un bun exemplu că se pot întâmpla și lucruri bune.

„Practic, pandemia a dus la o scădere a nivelului de carbon din atmosferă, cu aproximativ 6,7%. În oricare dintre anii anteriori o astfel de scădere ar fi fost o scădere extraordinară, un eveniment deosebit. Însă anul acesta pandemia a schimbat puțin lucrurile pentru că am avut acele perioade de lockdown, iar asta a însemnat mai puțin trafic aerian, mai puțin trafic rutier, am redus poluarea, am redus emisiile de carbon și în felul acesta avem cumva un semnal despre ce se va întâmpla în viitor. Și anume, dacă am reuși să reducem în fiecare an emisiile cu 6-7%, așa cum s-a întâmplat anul acesta din cauza pandemiei, anul acesta cu un sacrificiu foarte mare, atunci până în 2030 am fi în normele impuse de Convenția de la Paris, anume să păstrăm temperatura medie globală undeva la 1,5 grade Celsius”, a mai spus Bogdan Antonescu.