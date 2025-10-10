International

NATO iau în calcul un răspuns mai dur la provocările Rusiei

NATO iau în calcul un răspuns mai dur la provocările Rusiei
NATO ia în calcul un răspuns mai ferm la acțiunile provocatoare ale Rusiei, inclusiv prin desfășurarea de drone armate la frontieră și relaxarea restricțiilor pentru piloți, după ce mai multe aeronave și drone rusești au încălcat spațiul aerian al statelor membre, conform analiștilor de la Financial Times.

Potrivit oficialilor Alianței, aceste discuții vizează creșterea costurilor pentru Moscova în contextul războiului său „hibrid” și conturează contramăsuri clare în fața provocărilor recente.

NATO, măsuri mai agresive la frontieră

Statele aflate la linia frontului cu Rusia, susținute de Franța și Marea Britanie, au inițiat discuțiile, care s-au extins ulterior la întreaga Alianță de 32 de membri.

Printre propunerile analizate se numără înarmarea dronelor de supraveghere utilizate pentru colectarea de informații despre activitățile militare rusești și relaxarea regulilor pentru piloți, astfel încât aceștia să poată răspunde imediat la amenințările din partea aeronavelor rusești.

De asemenea, se ia în considerare organizarea de exerciții militare ale NATO în zonele mai izolate și slab păzite ale frontierei.

Donald Trump a declarat luna trecută că NATO ar trebui să deschidă focul asupra aeronavelor rusești care încalcă teritoriul aliat.

Această poziție a fost exprimată după o serie de provocări rusești, inclusiv primul contact direct între avioanele NATO și drone rusești de la invazia completă a Ucrainei în 2022.

În plus, dronele rusești au pătruns în spațiul aerian al României, iar avioanele MiG au traversat spațiul aerian estonian.

Matthew Whittaker, ambasadorul SUA la NATO, a spus săptămâna trecută:

„Colaborez în fiecare zi cu aliații pentru a ne asigura că avem opțiuni mai bune împotriva războiului asimetric și hibrid. Este esențial să ne asigurăm că avem suficiente trepte pe scara escaladării.”

Preturbări create de zeci de drone neidentificate

În ultimele săptămâni, zeci de drone neidentificate au cauzat perturbări majore în aeroporturile din Belgia, Danemarca și Germania. Oficialii atribuie aceste incidente războiului hibrid dus de Moscova, care include și atacuri cibernetice sau tentative de sabotaj.

Unele capitale europene promovează o poziție mai agresivă a NATO ca mijloc de descurajare, în timp ce altele recomandă prudență, având în vedere riscul confruntării directe cu o putere nucleară.

dronă NATO / sursa foto: captură video

Discuțiile recente au generat inițiativa misiunii „Eastern Sentry”, menită să consolideze apărarea aeriană a statelor aflate la linia frontului.

Oficialii NATO subliniază că nu există un termen-limită pentru schimbarea posturii și că deciziile ar putea să nu fie comunicate public.

Impactul NATO asupra securității regionale

Pe termen lung, măsurile NATO ar putea crește costurile strategice pentru Moscova, descurajând acțiunile provocatoare și consolidând securitatea statelor de la flancul estic.

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a declarat:

„Aceasta este o campanie deliberată și țintită în zona gri împotriva Europei. Europa trebuie să răspundă. Rusia vrea să semene diviziune. Trebuie să răspundem cu unitate. Nu trebuie doar să reacționăm, trebuie să descurajăm. Dacă ezităm să acționăm, zona gri se va extinde.”

Discuțiile NATO, împreună cu măsurile anticipate ale Uniunii Europene privind restricționarea diplomatilor ruși și instalarea sistemelor anti-dronă, reflectă un efort comun de prevenire a destabilizării regionale și de protecție a spațiului aerian european.

Oficialii estimează că astfel de decizii ar putea redefine regulile de angajament și strategiile de apărare pentru anii următori.

