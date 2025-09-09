Social

Napoli, cucerit de legenda lui Vlad Țepeș. Misterul mormântului, dezbătut de istorici

Napoli, cucerit de legenda lui Vlad Țepeș. Misterul mormântului, dezbătut de istoriciVlad Țepeș / Dracula. Sursa foto: Wikipedia
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Pe 4 octombrie 2025, Napoli se pregătește să găzduiască un eveniment de referință pentru istoriografia dedicată domnitorului Vlad Țepeș. În prezența unor cercetători români și italieni, va fi lansată lucrarea „Vlad, Dove Sei?”, volum care sintetizează peste douăzeci de ani de studii și ipoteze privind locul în care ar fi fost înmormântat voievodul supranumit „Dracula”.

O nouă carte despre Vlad Țepeș, lansată la Napoli

Cartea adună contribuțiile unor autori din mediul academic și cultural, printre care Giuseppe Reale, Carlo Francesco Glinni, Syusy Blady, Cristian Tufan, Carmen Bejenaru și Mircea Cosma. Proiectul are o dimensiune internațională, fiind susținut și de Societatea Cultural-Istorică „Mihai Viteazul” din Ploiești, partener constant în astfel de demersuri culturale.

castelul bran

Castelul Bran. Sursa foto: castelulbran.ro

Unul dintre momentele cele mai așteptate ale lansării îl reprezintă prezentarea dr. Cristian Tufan, care va aduce în prim-plan traducerea și interpretarea unui manuscris misterios, „Codex La Nova”. Documentul, redactat în greaca veche și păstrat în Complexul Monumental Santa Maria La Nova din Napoli, ar putea aduce informații noi despre legătura dintre domnitorul român și sudul Italiei.

Studii despre Dracula

Cercetătorii speră ca descifrarea acestui codex să ofere indicii suplimentare privind enigmatica dispariție a lui Vlad Țepeș și posibila sa înmormântare în peninsulă.

Cine merg încet e împușcat, în dictatura din SUA. Cel mai așteptat film al toamnei
Cine merg încet e împușcat, în dictatura din SUA. Cel mai așteptat film al toamnei
Furtuni și vijelii în România. Cod galben de vreme severă pentru aproape jumătate de țară
Furtuni și vijelii în România. Cod galben de vreme severă pentru aproape jumătate de țară

Volumul lansat la Napoli este structurat pe capitole tematice și include atât cercetări istorice clasice, cât și analize moderne asupra contextului antropologic, religios și cultural. Printre acestea se numără studii dedicate mănăstirilor Snagov și Comana – două dintre ipoteticele locuri de înmormântare –, dar și cercetări ce pun în discuție conexiunile dintre familia voievodului și orașele italiene.

Când va fi lansarea

De asemenea, anexe speciale reunesc articole din presa locală napolitană și rapoarte tehnice ale unor inspecții efectuate în capela Turbolo, loc considerat de unii istorici a fi mormântul real al lui Vlad Țepeș.

Evenimentul din 4 octombrie va începe la ora 10:00 și face parte din programul cultural „Dimensiunea Europeană a lui Vlad Țepeș”, derulat de mai mulți ani la inițiativa organizațiilor culturale din România și Italia.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:19 - Cehia va expulza un diplomat din Belarus, acuzat de spionaj. Cazul are legături și în România
12:07 - Cine merg încet e împușcat, în dictatura din SUA. Cel mai așteptat film al toamnei
12:00 - România între spioni, profeți și analfabeți. Contrapunct la 12:00
11:52 - Fostul adjunct al spionajului din Republica Moldova, audiat la DIICOT
11:44 - Dictatorul comunist Maduro schimbă calendarul: Crăciunul, în octombrie
11:37 - De ce s-a despărțit Dan Bittman de Liliana. „Prea multă libertate nu e bună”

Proiecte speciale