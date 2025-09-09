Social Napoli, cucerit de legenda lui Vlad Țepeș. Misterul mormântului, dezbătut de istorici







Pe 4 octombrie 2025, Napoli se pregătește să găzduiască un eveniment de referință pentru istoriografia dedicată domnitorului Vlad Țepeș. În prezența unor cercetători români și italieni, va fi lansată lucrarea „Vlad, Dove Sei?”, volum care sintetizează peste douăzeci de ani de studii și ipoteze privind locul în care ar fi fost înmormântat voievodul supranumit „Dracula”.

Cartea adună contribuțiile unor autori din mediul academic și cultural, printre care Giuseppe Reale, Carlo Francesco Glinni, Syusy Blady, Cristian Tufan, Carmen Bejenaru și Mircea Cosma. Proiectul are o dimensiune internațională, fiind susținut și de Societatea Cultural-Istorică „Mihai Viteazul” din Ploiești, partener constant în astfel de demersuri culturale.

Unul dintre momentele cele mai așteptate ale lansării îl reprezintă prezentarea dr. Cristian Tufan, care va aduce în prim-plan traducerea și interpretarea unui manuscris misterios, „Codex La Nova”. Documentul, redactat în greaca veche și păstrat în Complexul Monumental Santa Maria La Nova din Napoli, ar putea aduce informații noi despre legătura dintre domnitorul român și sudul Italiei.

Cercetătorii speră ca descifrarea acestui codex să ofere indicii suplimentare privind enigmatica dispariție a lui Vlad Țepeș și posibila sa înmormântare în peninsulă.

Volumul lansat la Napoli este structurat pe capitole tematice și include atât cercetări istorice clasice, cât și analize moderne asupra contextului antropologic, religios și cultural. Printre acestea se numără studii dedicate mănăstirilor Snagov și Comana – două dintre ipoteticele locuri de înmormântare –, dar și cercetări ce pun în discuție conexiunile dintre familia voievodului și orașele italiene.

De asemenea, anexe speciale reunesc articole din presa locală napolitană și rapoarte tehnice ale unor inspecții efectuate în capela Turbolo, loc considerat de unii istorici a fi mormântul real al lui Vlad Țepeș.

Evenimentul din 4 octombrie va începe la ora 10:00 și face parte din programul cultural „Dimensiunea Europeană a lui Vlad Țepeș”, derulat de mai mulți ani la inițiativa organizațiilor culturale din România și Italia.